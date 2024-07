Desde baterías hasta cintas de riego, viñateros y chacareros denuncian que aumentaron los robos en sus campos

El viñatero Pablo Martín, desde la Mesa Vitivinícola dijo que a principios de abril entraron ladrones a su propiedad en Caucete, a principios de abril; y le hicieron un boquete en el techo del galpón que están ubicado en su finca. “Se llevaron las baterías de los tractores y las herramientas, cálculo que más de un millón de pesos en pérdidas”, dijo Martín.

El domingo pasado, los caseros de una chacra ubicada en calle El Bosque, entre calles 11 y 12; salieron un rato después de comer. Al regresar, la puerta del galpón estaba reventada y los ladrones se alzaron con 50 rollos de cintas para riego por goteo que se habían comprado para la plantación de tomates que se iba a plantar el próximo setiembre. “El daño que nos han hecho es una locura, son unos 10 millones de pesos de perdida”, dijo Osvaldo Manzano, dueño de la finca que sufrió el delito, donde cultiva tomate para industria, cebolla y ajos. El productor radicó la denuncia en la comisaría de Pocito, pero tiene pocas esperanzas.

Este flagelo también afectó a Sergio Mena, otro conocido chacarero sanjuanino y presidente de la CPEC. “Me robaron las ruedas nuevas de una maquinaria que se usa en el campo para aplastar la tierra”, dijo al recordar el robo que sufrió hace un par de meses en su finca de calle 11 y Alfonso XIII, en Rawson, en el límite con Pocito. Es el último robo, con pérdidas superiores a los 400 mil pesos. Pero antes tambien le han llevado las baterías de los tractores y cintas de riego por goteo. No son los únicos: las denuncias por robos de pasas, alambrados y vandalismo en equipos de riego se han vuelto moneda corriente.

Denuncias que "no cierran"

Las críticas arrecian contra el sistema acusatorio que rige desde febrero para los delitos contra la propiedad: el sistema exige que ante una denuncia en la policía el caso pase a una fiscalía, y los fiscales deben ir al lugar del hecho para continuar con el proceso.

“En mi caso, llevo 3 meses y ningún fiscal se ha comunicado conmigo. El sector rural se ha convertido en tierra de nadie y los ladrones y vándalos están arrasando”, denunció Martín.Por su parte, Manzano añadió que desde que hizo la denuncia no ha ido ningún fiscal a constatar el hecho. “Si esto no es al toque, no hay manera. Se combina la inoperancia y la ineficiencia del sistema con lo cultural y la situación ahora es insostenible”, se quejó.

Reuniones

Desde las entidades informaron que han mantenido reuniones con los intendentes de Caucete y de Pocito para analizar el tema, pero sin resultados hasta el momento. El próximo paso es intentar concertar una audiencia con la Secretaría de Seguridad y con el Ministerio de Producción.