Robo y vandalismo contra un viñatero en Pocito: "Es el quinto en 1 año y medio"

En un video que él mismo aportó, cuenta que es el quinto robo que sufre en 1 año y medio y muestra cómo quedó uno de los containers atacados por los ladrones.

"Acá en el Quinto Cuartel, la zona preferida del intendente, me entraron ladrones anoche. No solamente que me robaron todo lo que tenía acá sino que me dejaron este regalito. Me quemaron los tableros, me quemaron los inversores, que ya no se consiguen porque no los importan. Allá tenía las oficinas que estaba armando, todo quemado", se lo escucha decir.

Según el productor entre las herramientas que le robaron hay algunas de riego muy costosas y también unas 7 balanzas electrónicas.

Mirá los videos:

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ftiempodesanjuan%2Fstatus%2F1727446474869362905&partner=&hide_thread=false El robo y vandalismo que sufrió José "Catuco" Molina en una de sus propiedades de Pocito. pic.twitter.com/pYbxlkRwxO — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) November 22, 2023