Defensa al Consumidor, a full con sanciones por los precios en San Juan

Defensa al Consumidor controla precios y que no haya "avivadas" en comercios sanjuaninos.

"Hemos salido esta semana a hacer controles por el aumento luego del cambio de ministros y hemos labrado cuatro actas de infracción en dos cadenas nacionales de supermercados y dos más chicos por no tener precio en góndola o por cobrar más en caja al precio que se mostraba en góndola. También en el centro hicimos controles donde se labraron cuatro actas más en comercios donde cobraban un extra si se pagaba con débito o con crédito".

En ambos casos, indicó, las empresas tienen 5 días para hacer el descargo, luego se analizarán estas posiciones y en base a eso se verá, si corresponde, la multa a aplicar.

Además, se ha conversado con comerciantes de rubros no alimenticios que durante estos días no exhibieron precios, ya que eso no corresponde. "A partir de hoy, en los nuevos controles, si se detecta una irregularidad se hará la multa. Seremos rígidos con eso", aseguró Pérez.