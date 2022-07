Bombazo político en Economía: San Juan, sin precios y con mucha incertidumbre

Al temor por la incertidumbre, se le sumó la estampida del dólar blue. Ante una economía cuyos precios se fijan en función de lo que pasa con el dólar -concepto que divide las aguas entre el albertismo y el kirchnerismo-, los proveedores siguieron varios caminos, pero la tendencia fue darle de baja a las listas de precios. Incluso hubo quienes decidieron no vender o pedir el pago por adelantado de las cuentas corrientes.

Sector por sector, el análisis

Rubén Miadosqui, presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica de San Juan

“Lo más preocupante de todo es que no venden los proveedores, tienen suspendidas las ventas. Lo grave de la situación también es que no sabemos a qué precio vender. La situación es bastante complicada, es todo muy confuso”.

Guillermo Cabrera, empresario ferretero

“Estamos preocupados por la situación política de la Argentina que no logra estabilizarse. No se logra controlar la inflación, lo más profundo es la crisis política. Las expectativas son inciertas porque no se avizora un cambio. La mayoría de las fábricas te avisa por mail que no tiene precios, los proveedores suspendieron la lista de precios y las entregas de mercadería. Se puede extender esta situación durante toda la semana, fundamentalmente porque falta escuchar cuáles son las medidas que vaya a tomar la nueva ministra. Nosotros no aceptamos pedidos grandes y no se dan presupuestos porque no sabemos qué va a ocurrir dentro de 10 minutos. Es un sector que ya viene con faltantes, agravado por la falta de gasoil. Hoy está faltando de todo pero principalmente sanitarios y repuestos”.

Dino Minozzi, presidente de la Federación Económica

“Si no hay definiciones rápidas, aumentará la incertidumbre y la incertidumbre provoca angustia y se complica la actividad económica. Hay fábricas que han bajado las listas de precios y otras que suspendieron las ventas hasta que no haya normas precisas. Hay que esperar, cuando no hay precios de referencia, las entregas son por remito hasta no tener certezas”.

Hugo Goransky, Unión Industrial Argentina y San Juan

“Hay que ser muy prudentes. Estamos interactuando en forma permanente con el Ministerio de la Producción para que no nos falten insumos a nuestras industrias, tenemos que tender los puentes para que le vaya bien al país. Acá la problemática más importante es un plan económico y previsibilidad, estamos tratando de ver de qué manera podemos trabajar el sector industrial. Por supuesto que hay riesgo de faltantes, si no se atienden las necesidades de las industrias, el riesgo está siempre. Los sanjuaninos tenemos las expectativas puestas con la minería, necesitamos que el mensaje sea claro. San Juan demostró que se pueden delinear políticas de Estado que trasciendan las gestiones, es muy importante tratar de trasmitir esto al mundo. Es una gran preocupación, es transversal, es importante que se reestablezca la confianza en el país”.

Juan José Ramos, empresario viñatero

"Hay una especulación de los grandes grupos económicos que pretenden una devaluación. Nos parece que la nueva ministra Batakis por su trayectoria, que en la provincia de Buenos Aires apoyó a las pymes, desarrolla una política equilibrada de distribución. El país no está fundido, estamos exportando lo que no se exportó nunca, hay una desocupación que viene en descenso, una mayor actividad económica, con un valor de los productos principales cuyos precios han aumentado por la guerra de Rusia con Ucrania. Lo que pretenden evitar los regímenes económicos concentrados es que se apliquen políticas de distribución más equitativas".

Leonardo Borgogno, presidente de la Cámara de Comercio

Leonardo Borgogno, dueño de una conocida tienda de ropa femenina, es el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de San Juan.

“Estamos esperando las medidas de la nueva ministra Batakis. Lo que nos ha pasado en distintos rubros de comercio es que a algunos empresarios los proveedores les han frenado la mercadería, o les han pedido que cancelen la mercadería que tienen en cuenta corriente o les han vendido mercadería, pero a precio abierto. La incertidumbre muy grande, incluso el movimiento en el comercio local ha sido mucho menor al que se registra los lunes. La gente está con mucha cautela, prefieren tener la plata antes que gastarla”.