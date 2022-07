Claroscuros de Batakis, según la visión de oficialistas y opositores sanjuaninos

-Fabián Gramajo (Intendente de Chimbas-PJ):

"La nueva ministra de Economía tendrá enormes desafíos, el control de la inflación desbocada que afecta a la Argentina y, por supuesto, a las provincias desde hace tiempo, que impide planificar de manera adecuada y generar un marco de estabilidad y de previsibilidad económica para el país. Deseo que le vaya bien por el bienestar de todos los argentinos".

-Luis Rueda (presidente del Partido Bloquista):

"Me parece que es una buena oportunidad de oxigenar el ministerio, tiene el apoyo de los gobernadores que es importante también, la ven como una ministra de mucho diálogo y conoce mucho de estar en gestiones complicadas, eso permite trabajar mejor en una situación como la de ahora que no es fácil, es una ministra de mucha experiencia".

-Leonardo Gioja (diputado provincial giojista):

"A Silvina la conozco hace más de 20 años porque fue una de las consultoras con las cuales arrancamos armando los programas que nos iba a financiar el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hace muchos años atrás: Creo que es una persona que tiene mucho conocimiento, un background, tiene un soporte técnico, teórico y de gestión superimportante, va a ser un equilibrio en eso. Tiene ideas claras y piensa claro, lo cual también es bueno. Con lo cual, si tiene todo el apoyo político que necesita, y así parece porque la conocen los gobernadores por su cargo actual, la conocen en el partido porque ha coordinado equipos técnicos en el PJ a nivel nacional, y tiene el consenso de Alberto y Cristina, creo que puede hacer una muy buena tarea, le pongo una ficha".

-Roberto Basualdo (senador Producción y Trabajo-Juntos por el Cambio):

"De la nueva ministra no tengo antecedentes de ella, sé por la prensa que ha sido ministra de Scioli entre 2012 y 2015 y que ha estado en el Ministerio del Interior pero no tengo ningún tipo de opinión todavía. Quiero escucharla, sus pensamientos, y después diré qué opino sobre su programa de gobierno pero no puedo emitir ninguna opinión ahora porque no la conozco y no sé lo que piensa".

-Marcelo Orrego (diputado nacional PyT-Juntos por el Cambio)

“Creo que mi sentimiento es el de todos los argentinos. Hemos estado en vilo todo el fin de semana debido que no hemos tenido Ministro de Economía. Y esto se da por una disputa entre el Presidente -Alberto Fernández- y la Vicepresidenta -Cristina Fernández-, en medio de la inflación, en medio de la falta de energía, en medio de un momento en el que no podemos importar, en el medio de todo esto suceden estas cosas que ponen en tela de juicio la forma de gobernar que tiene el Presiente. En esta oportunidad ha quedado claro que la única lapicera es la que escribe lo que dice Cristina (...) En estos momentos difíciles se necesita una oposición firme, pero que de ninguna manera se tiene que tirar nafta porque se puede llegar a poner todo más oscuro .”

-Enzo Cornejo (Presidente del PRO San Juan-Juntos por el Cambio):

"Espero que la ministra Silvina Batakis venga con la convicción de implementar un plan económico serio, es lo que venimos pidiéndole al Gobierno desde hace tiempo, el escenario cada vez es más delicado y en los pasillos de Casa Rosada solo se habla de la interna entre Cristina y Alberto, mientras nuestro país no tiene un rumbo cierto".

-Gustavo Usín (Diputado provincial Actuar-Juntos por el Cambio):

"Creo que el problema es mucho más profundo que poner o sacar un ministro de Economía. Acá hay una guerra dentro de la banda donde está ganando la jefa y bueno, estamos todos los argentinos metidos en esta interna del Partido Justicialista. Yo le deseo los mejores augurios, que pueda mejorar esta situación, que pueda controlar la inflación que tiene a todo el mundo entre la espada y la pared, la verdad que ya no estoy creyendo en esta pareja presidencial que nos gobierna, lo veo con una tristeza enorme".

-Marcelo Arancibia (GEN-Consenso Ischigualasto):

"Creo que el Gobierno de Alberto Fernández perdió la oportunidad de relanzar una gestión, de por sí pobrísima, mediante un recambio general del gabinete, a fin de afirmar una autoridad de la que nunca gozó. El vacío de poder del Ejecutivo es absoluto. Batakis carece de peso político específico para resolver la falta de poder del presidente y de su gabinete para resolver los problemas económicos del país. En segundo lugar, Batakis deberá resolver si vamos a un ajuste ortodoxo (acuerdo con el Fondo) o heterodoxo (como lo pide CFK de incrementar el gasto público para alentar un política distributiva). En ambos casos. el resultado será más inflación y estancamiento económico. La diferencia es que un ajuste ordenado (ortodoxo) permitiría a mediano plazo -si es que es bien implementado- mejorar la macro economía. El desordenado (heterodoxo) nos lleva a la 'venezualización' de la economía (hiper inflación y destrucción del aparato productivo) En ambos caso el FDT pierde las elecciones en la Nación y en las mayorías de la provincia. Veo a Batakis más cerca de Cristina Fernández que de Alberto Fernández. En consecuencia nos aproximamos al ojo de la tormenta económica, político y social".

-Martín Turcumán (ADN-Consenso Ischigualasto):

"Los problemas económicos de la Argentina están lejos de resolverse por el cambio de nombre de un ministro. Se requiere acuerdo político detrás de un plan consistente que además sea creíble, y si se discute y acuerda con la oposición, mejor. De otro modo es imposible generar expectativas de inversión y de solución al crecimiento y control de la inflación".

-Mary Garrido (MST-Izquierda Unida):

"Para que haya un cambio real en el país de la situación económica que estamos atravesando tiene que haber medidas de fondo que tienen que ver con la ruptura con el Fondo Monetario Internacional porque en la medida que se tomen acciones cosméticas o superficiales que no resuelvan los problemas de fondo que tengamos los trabajadores del país, va a ser un nuevo engaño. Para que haya un cambio real no solo debe cambiar el ministro sino que hay que cambiar el rumbo económico del país que hoy está sometido a los designios del FMI por decisión de este Gobierno".