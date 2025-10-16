Créditos hipotecarios de Banco Nación: cuánto me dan por una cuota de 150 mil pesos

Los créditos hipotecarios del Banco Nación continúan siendo una de las opciones más elegidas por quienes buscan acceder a la vivienda propia. Con una de las tasas de interés más bajas del mercado y condiciones accesibles, esta línea de préstamos se consolida como una alternativa atractiva para quienes desean comprar, construir o refaccionar su hogar.
Créditos hipotecarios del Banco Nación: cómo funcionan
El préstamo se otorga bajo la modalidad UVA (Unidades de Valor Adquisitivo), lo que significa que su actualización está vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Banco Central (BCRA). Esto permite mantener el valor del dinero en función de la inflación, garantizando cierta estabilidad en las cuotas a largo plazo.
Además, el Banco Nación pone a disposición una herramienta online para simular las cuotas y conocer de antemano el monto aproximado que deberá pagarse cada mes.
Requisitos y condiciones del crédito hipotecario Nación
El crédito hipotecario del Banco Nación puede destinarse a la adquisición, construcción, ampliación o refacción de viviendas, con diferentes plazos de pago según el tipo de operación.
Principales características:
-
Modalidad UVA, actualizada según el IPC.
-
Cuotas mensuales bajo el sistema francés.
-
Monto máximo disponible: hasta $390 millones.
-
Cubre hasta el 75% del valor de la vivienda.
-
Plazos de pago: de 5 a 30 años, según el destino del préstamo.
Plazos según el destino del crédito
-
Compra o cambio de vivienda: entre 5 y 30 años.
-
Construcción: de 5 a 30 años, contados desde el primer desembolso.
-
Ampliación o refacción: entre 5 y 15 años.
Requisitos económicos para solicitar el crédito
Para acceder al crédito hipotecario del Banco Nación es necesario cumplir con una serie de condiciones financieras que garantizan la capacidad de pago:
-
Ingresos mínimos comprobables, que varían según el monto solicitado.
-
Estabilidad y antigüedad laboral, para asegurar continuidad de ingresos.
-
Buen historial crediticio, sin atrasos ni deudas impagas.
-
Ahorro previo, ya que el crédito no cubre el 100% del valor de la vivienda.
-
Capacidad de pago: la cuota no puede superar el 30% o 35% de los ingresos mensuales del solicitante.
Qué es el “scoring” y por qué influye en el crédito hipotecario
El scoring bancario es una calificación que usan los bancos para medir el riesgo financiero de cada persona. Va de 0 a 1000 puntos, y cuanto más alto sea el puntaje, mejor será la evaluación crediticia.
Factores que ayudan a mejorar el scoring:
-
Mantener un historial de pagos positivo.
-
Usar con frecuencia la tarjeta de crédito sin atrasos.
-
Tener créditos anteriores bien pagados.
-
Evitar deudas en mora o impagas.
Hasta hace poco, los bancos exigían un scoring entre 400 y 700 puntos, pero en los últimos meses algunos habrían elevado el mínimo a 900 puntos, aunque todavía no hay confirmación oficial.
Ejemplo: cuánto se paga por un crédito hipotecario de $30 millones
Quienes soliciten un crédito hipotecario de $30.000.000 al Banco Nación en octubre de 2025 y elijan un plazo de 30 años, deberán abonar una cuota inicial cercana a los $152.000.
El valor puede variar con el tiempo, ya que depende de la evolución de la UVA y del índice de inflación.