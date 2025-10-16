Créditos hipotecarios de Banco Nación: cuánto me dan por una cuota de 150 mil pesos

Los créditos hipotecarios del Banco Nación continúan siendo una de las opciones más elegidas por quienes buscan acceder a la vivienda propia. Con una de las tasas de interés más bajas del mercado y condiciones accesibles, esta línea de préstamos se consolida como una alternativa atractiva para quienes desean comprar, construir o refaccionar su hogar.

El préstamo se otorga bajo la modalidad UVA (Unidades de Valor Adquisitivo) , lo que significa que su actualización está vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Banco Central (BCRA) . Esto permite mantener el valor del dinero en función de la inflación, garantizando cierta estabilidad en las cuotas a largo plazo.

Además, el Banco Nación pone a disposición una herramienta online para simular las cuotas y conocer de antemano el monto aproximado que deberá pagarse cada mes.

Requisitos y condiciones del crédito hipotecario Nación

El crédito hipotecario del Banco Nación puede destinarse a la adquisición, construcción, ampliación o refacción de viviendas, con diferentes plazos de pago según el tipo de operación.

Principales características:

Modalidad UVA , actualizada según el IPC.

Cuotas mensuales bajo el sistema francés.

Monto máximo disponible: hasta $390 millones .

Cubre hasta el 75% del valor de la vivienda .

Plazos de pago: de 5 a 30 años, según el destino del préstamo.

Plazos según el destino del crédito

Compra o cambio de vivienda: entre 5 y 30 años .

Construcción: de 5 a 30 años , contados desde el primer desembolso.

Ampliación o refacción: entre 5 y 15 años.

Requisitos económicos para solicitar el crédito

Para acceder al crédito hipotecario del Banco Nación es necesario cumplir con una serie de condiciones financieras que garantizan la capacidad de pago:

Ingresos mínimos comprobables , que varían según el monto solicitado.

Estabilidad y antigüedad laboral , para asegurar continuidad de ingresos.

Buen historial crediticio , sin atrasos ni deudas impagas.

Ahorro previo , ya que el crédito no cubre el 100% del valor de la vivienda.

Capacidad de pago: la cuota no puede superar el 30% o 35% de los ingresos mensuales del solicitante.

Qué es el “scoring” y por qué influye en el crédito hipotecario

El scoring bancario es una calificación que usan los bancos para medir el riesgo financiero de cada persona. Va de 0 a 1000 puntos, y cuanto más alto sea el puntaje, mejor será la evaluación crediticia.

Factores que ayudan a mejorar el scoring:

Mantener un historial de pagos positivo .

Usar con frecuencia la tarjeta de crédito sin atrasos.

Tener créditos anteriores bien pagados .

Evitar deudas en mora o impagas.

Hasta hace poco, los bancos exigían un scoring entre 400 y 700 puntos, pero en los últimos meses algunos habrían elevado el mínimo a 900 puntos, aunque todavía no hay confirmación oficial.

Ejemplo: cuánto se paga por un crédito hipotecario de $30 millones

Quienes soliciten un crédito hipotecario de $30.000.000 al Banco Nación en octubre de 2025 y elijan un plazo de 30 años, deberán abonar una cuota inicial cercana a los $152.000.

El valor puede variar con el tiempo, ya que depende de la evolución de la UVA y del índice de inflación.