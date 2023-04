Con el blue a $400, ¿quiénes pueden acceder a un dólar más barato en San Juan?

El dólar blue no deja de aumentar en el país, y en San Juan siempre está un par de pesos más arriba de lo que marcan los mercados financieros. Con un dólar que supera los $400, los pequeños ahorristas que gustan de acceder a la divisa extranjera para no perder dinero comienzan a sacar cálculos. Un especialista sanjuanino explica por qué no todos pueden acceder al dólar ahorro, una de las opciones que existen.