El ABC de los tipos de dólares que existen en el país, explicado por un experto sanjuanino

En ese contexto, Mariano Cáceres Colombo , magister en Finanzas, Contador Público y miembro del equipo Fórmula, asesores financieros explicó a Tiempo de San Juan once tipos de dólares, cómo entenderlos y su influencia en la economía diaria.

Dólar Oficial Mayorista y Oficial Minorista

El mayorista es un tipo de dólar que solo puede ser adquirido por entidades financieras y empresas para operaciones de importación o exportación bajo la aceptación por parte del Banco Central. En términos de nuestra economía diaria, es importante destacar que es el que tiene mayor impacto, dado que es el tipo de dólar por el que se ajustan los precios de todos los bienes importados, como electrónica, repuesto, maquinaria, textil, entre otros; e incluso algunas materias primas que tienen precio internacional.

Las variaciones del dólar mayorista tienen relación directa con la inflación.

El oficial minorista es la base de dólar que utilizan los bancos para aplicar impuestos y percepciones para el dólar ahorro, tarjeta, turista y otros. Al valor de este tipo de cambio pueden acceder muy pocos actores económicos. Un ejemplo de utilización de este son los free shop. Su impacto en el diario se ve en otros tipos de dólares.

Dólar Ahorro, dólar MEP y Blue

El especialista de Fórmula señaló que el primero es aquel al que pueden acceder los ahorristas, es decir, personas humanas con cuenta en dólares en bancos. Un dato no menor es que tiene un cupo máximo de 200 dólares mensuales. Se puede comprar siempre y cuando no se encuentre dentro de los limitantes impuestos por el Banco Central, como lo son no haber comprado dólar MEP o CCL en los últimos 90 días tener subsidios de servicios.

La cotización del dólar ahorro se forma tomando como base el Dólar Oficial Minorista y se le suma un 30% de impuesto país y un 35% de percepciones de ganancias.

Para la economía doméstica, este dólar puede ser una herramienta útil de atesoramiento solo para aquellas personas que no tengan una capacidad superior de compra a 200 dólares mensuales. Los que tengan una capacidad de ahorro mayor y busquen atesorar dólares de manera legal la mejor alternativa es el dólar MEP.

Para entenderlo, el Dólar MEP (también dólar Bolsa) permite comprar dólares sin límite de monto y de manera totalmente legal. Consiste en una operación bursátil que surge a partir de la compra de un bono en pesos que es convertible en dólares y a través de la cual se pueden comprar o vender los billetes verdes.

Tanto personas humanas como jurídicas pueden acceder a la compra de dólar bolsa sin ningún límite en cuanto a monto, únicamente teniendo que cumplir el con el denominado “parking” o espera establecido por la normativa que es de un día. Aquellos ahorristas que compren este dólar no deben haber comprado en el banco dólar ahorro en los últimos 90 días, no ser importadores con dólar oficial mayorista, entre otros.

Para poder llevar adelante una compra de dólar MEP es necesario contar con una cuenta comitente en un agente habilitado. En el caso de buscar acceder a los dólares en físico se puede solicitar la transferencia de dichos dólares a su cuenta bancaria y buscarlos por ventanilla del banco.

El dólar Blue es uno de los tipos de cambio que más conocimiento tiene la sociedad, debido a que todos los días copa los medios. Se trata de un dólar que se accede en el mercado negro y es ilegal. Los que acceden a esta metodología lo hacen por medio de las denominadas “cuevas” (lugares físicos donde se vende o compra dólar blue) o “arbolitos” (personas que vende o compra dólar blue).

Dólar CCL (contado con Liquidación) y dólar Cripto

El dólar CCL es una operación bursátil que también surge a partir de la compra de un bono en pesos que es convertible en dólares que quedarán dispuestos en una cuenta en Estados Unidos del agente habilitado donde la persona humana o jurídica tenga abierta su cuenta comitente.

Es importante mencionar que, tanto personas humanas como jurídicas pueden acceder a la compra de dólar contado con liquidación sin ningún límite en cuanto a monto, únicamente teniendo que cumplir una espera establecida de 2 días. Esta operatoria se utiliza habitualmente para ingresar fondos de una manera legal a una cuenta bancaria en el exterior o una cuenta bróker de inversiones en el exterior.

Por su parte, Mariano comenta que el dólar cripto se refiere al tipo de cambio que surge de comprar o vender divisa por medio de la compra de criptomonedas en pesos y su posterior venta en dólares. Este tipo de mercados se llevan delante de manera formal en alguna Exchange o informal persona a persona.

Dólar Qatar y dólar lujo

Surgido en contexto de Mundial, el dólar Qatar (también denominado dólar Tarjeta o Turista) es aquel tipo de cambio que abarca las compras de pasajes al exterior y los consumos realizados en el extranjero.

Este tipo de cambio establece que aquellos consumos con tarjetas de crédito y débito que superen los 300 dólares mensuales tendrán una percepción del 25% de adelanto de Bienes Personales, un 45% a cuenta del impuesto a las Ganancias y un 30% del Impuesto País.

Por su parte el dólar lujo comprende la compra de bienes de alta gama, como autos, jets, barcos, entre otros. Este dólar coincide con el dólar tarjeta, ya que a la base del dólar oficial minorista se le agrega una percepción del 25% de adelanto de Bienes Personales, un 45% del impuesto a las Ganancias y un 30% del Impuesto País.

Dólar Netflix y dólar Coldplay

El primero, también llamado dólar streaming es el tipo de cambio que se utiliza para pagar suscripciones de plataformas de streaming que cobran el servicio en dólares. Para calcular su valor, se toma como base el dólar oficial minorista al que se le agrega 8% de impuesto país, un 45% a cuenta del impuesto a las Ganancias y un 21% del impuesto al valor agregado.

El último es el dólar Coldplay, que adoptó esa denominación con la visita de la banda a nuestro país. Mariano explica que este tipo de cambio se utiliza para pagar espectáculos artísticos o deportivos. Solo acceden aquellas empresas que contratan este tipo de eventos, tiene como base el dólar oficial minorista y se le adiciona un 30% de impuesto país.

Para mayor información consultar a la web de Fórmula, asesores financieros o al mail info@formula.com.ar.