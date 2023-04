Chile reduce su jornada laboral a 40 horas semanales: ¿es posible en San Juan?

Darío Minozzi- Empresario

Yo creo que todos los cambios son a raíz de una consecuencia y una causa. Nosotros el problema laboral que tenemos es que tenemos un convenio colectivo del año '74, un sistema laboral sindicalizado que inhibe la contratación de trabajo y con un sector comercio que no crece hace cinco años. Los cambios no deben ser parches sino estructurales y sustanciales.

Primeramente no podemos seguir pagando sueldos en relación a la inflación y no a la productividad. Si tenés una situación económica perversa y negativa, cualquier parche no va a solucionar nada. Ahora, si hablamos de una situación normal en donde podamos generar dinero y el empleado viva bien, sí, de acuerdo, ahí podemos empezar a hablar de reducciones de horarios. Pero, hoy en día cuando el dinero no alcanza ni para cubrir las necesidades básicas no podemos pensar en este tipo de medidas.

Marcelo Vargas- Centro Comercial de Rawson

En la parte privada, lamentablemente, con la crisis económica, cada vez la gente abre más tiempo para poder vender. Con un país un poco más estable tal vez se podría, es una tendencia mundial y en Alemania lo están haciendo de ir reduciendo las jornadas. Lo que pasa es que en sectores como el comercio es muy complicado. Nosotros ahora estamos dando menos horas pero porque no podemos pagar, obligados por la falta de ventas.

Daniel Cárcamo- CASEMI

Esto básicamente elevaría los costos y yo creo que en el contexto que estamos viviendo hoy, no sería factible, no es un buen momento. En el caso nuestro, como empresa, trabajamos con un valor hora hombre, básicamente todo se guía por el valor hora hombre y esto evidentemente traería una implicancia sobre los costos.

Hugo Goransky- Unión Industrial

En un momento de crisis como esta, la única forma de salir es trabajando. Yo creo que una reducción de la jornada laboral es para países que no tienen las problemáticas que tenemos en la Argentina. Tendríamos que preguntarnos qué tenemos que hacer para producir más, para generar una ley de modernización laboral que incorpore más trabajadores y no genere las problemáticas que genera una ley laboral como la que tenemos, que no incentiva al trabajo. Tenemos que apuntar a la productividad pero, Argentina no está en condiciones hoy de tener este tipo de legislación.