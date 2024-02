Cerró un famoso super sanjuanino, en sus dos locales ubicados en zonas top

image.png Así luce hoy el local de Salvador González sobre calle Laprida.

El vocero de la empresa, Eduardo Savastano, informó a Tiempo de San Juan que "cerramos la operación del supermercado Salvador González el lunes pasado por cambio de rubro. De manera que, próximamente, anunciaremos un nuevo emprendimiento". A la par, consideró que "fue una muy buena experiencia, donde pudimos desarrollar una gran relación comercial con nuestros proveedores, atendimos a clientes leales y muy exigente y logramos un eficiente y hermoso equipo de trabajo.

Qué pasó con los empleados de Salvador González

El Subsecretario de Trabajo provincial, Franco Marchese, confirmó este miércoles en diálogo con Canal 13 San Juan que tomaron conocimiento en el organismo estatal del cierre del supermercado Salvador González, ubicado sobre Avenida Ignacio de la Roza 1391 oeste en Capital. El funcionario aseguró que la empresa tomó la decisión que fue sorpresiva pero a la vez cumplió con los procedimientos legales con sus 25 empleados. Es decir liquidó la indemnización y no se registraron hasta el momento presentaciones en contra de la empresa por parte de los trabajadores.

image.png

"No se ha iniciado ningún expediente, no tengo conocimiento de que se haya iniciado un expediente de manera formal en la Subsecretaría. Hemos tomado todos conocimiento del caso porque algunas personas han ido hasta el local y efectivamente se encontraron con el local cerrado, es decir, de un día para otro. Yo, teniendo conocimiento de tal situación, me he comunicado con el gremio, el Sindicato Empleados de Comercio, con lo cual ellos me han advertido que sí, que de manera intempestiva, el empleador cerró las puertas de un día para el otro, pero que a todos los empleados de la empresa, que son alrededor de 25, se los ha indemnizado, se los ha liquidado de manera completa. Es decir, se los ha indemnizado con todos los requisitos de la ley", declaró el subsecretario de Trabajo.