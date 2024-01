Bueno, pero no tanto: cuál es el pronóstico vitícola en San Juan para la cosecha 2024

La Mesa Vitícola San Juan ofreció un detalle del pronóstico de producción para la cosecha 2024 y, si bien se espera un posible aumento, las perspectivas no son tan optimistas como se esperaba inicialmente. Según expertos del sector, diversos factores han contribuido a que el aumento previsto no sea tan significativo como se había anticipado.

La sequía no se va

La sequía no se va El Río San Juan, con menos de la mitad de caudal que el de Mendoza: ¿Qué se espera?

El reporte indica que, uno de esos aspectos clave que sugiere que el aumento no será tan relevante como se esperaba es el impacto de las heladas y el granizo en los parrales durante el año pasado. Aunque se ha observado una mejora en estas áreas, aún están lejos de alcanzar la normalidad. “Esto significa que, si bien se espera un aumento en la producción, no será tan significativo debido al daño sufrido el año anterior y a la dificultad de recuperación en términos de fruta y producción. Además, se suma la causa que involucra al calor y la sequía que venimos teniendo los sanjuaninos, que se traducen en un bajo calibre o un mal llenado del grano por la falta de agua”, indicaron.

En ese contexto, los productores estiman que, para este año, la cosecha estará aproximadamente un 20% a 30% por debajo del promedio histórico, aunque respecto al 2023, considerada la peor cosecha de la historia, se incremente en entre un 10% a 15%. “El punto de comparación es la cosecha 2022, que no se vio afectada por inclemencias de gran magnitud, es decir, una cosecha normal para los tiempos climáticos que estamos atravesando, esto es, 1.900 millones de kilos”, comentó al respecto, Pablo Martín.

Y agregó, “desde la Mesa Vitícola estimamos que podemos estar en una cosecha de 1.700 millones o un poco más, porque acá la gran variación va a estar en los parrales que el año pasado sufrieron mermas por heladas y por granizo y aún no se recuperan”. Sin embargo, existe una esperanza para el 2025, ya que se prevé que los parrales afectados puedan recuperarse y mostrar un aumento más significativo en la producción.

Al mismo tiempo indicaron que, "la incertidumbre sobre el pronóstico de incremento en los valores de cosecha vitícola ha generado debate entre los actores del sector y ha puesto de manifiesto la importancia de implementar estrategias para mitigar los efectos de fenómenos climáticos adversos en el futuro. Desde los productores creen que la difusión de valores exorbitantes en la estimación de la cosecha que viene tiene que ver con especulaciones de los bodegueros para bajar el precio de la uva".

En cuanto a las exportaciones, se ha creado un incentivo más sólido, aunque aún no se cuenta con detalles concretos. No obstante, desde la Mesa Vitícola proyectan que la uva destinada a pasas experimentará un cambio en su destino final, alejándose de la industria del mosto o vino, como sucedió el año pasado. "Aunque no hay confirmaciones definitivas, anticipamos que una parte sustancial de esta uva se dirigirá hacia la producción de pasas", sostuvieron.

A eso sumaron que, "ahora, con el nuevo tipo de cambio, se han generado renovadas expectativas positivas en cuanto a la industria del mosto como así de la pasa y también se prevé un aumento en la demanda. Esto se debe a las perspectivas más favorables de ventas, lo que sugiere que entre 400 y 500 millones de kilos probablemente se destinen al mosto y alrededor de 100 millones de kilos se irán a pasas. Esto dejaría aproximadamente 1.200 millones de kilos para el sector del vino. Este número podría ajustarse, especialmente si las exportaciones de vino experimentan mejoras, particularmente en aquellos fraccionados. Hay una especial expectativa de que la exportación a granel vuelva a impulsarse".

Para finalizar, advirtieron: “La Mesa Vitícola San Juan seguirá monitoreando de cerca esta situación y brindará actualizaciones a medida que se disponga de nueva información sobre este tema crucial para la industria vitivinícola local. En este sentido, como cada año, participaremos de la estimación de cosecha del INV, con lo cual, se dispondrá de un diagnóstico más certero”.