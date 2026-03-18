Aumentó la desocupación y llegó al 7,5% en el cierre de 2025

La tasa de desocupación subió durante el cuarto trimestre de 2025, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) . La proporción de personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente llegó al 7,5% de la población económicamente activa, lo que representa un incremento de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior.

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En los tres meses del año pasado, la oferta laboral (22,72 millones) aumentó en 69.300 personas respecto del tercero, el empleo total (21,08 millones) se contrajo en 142.600 y el desempleo aumentó en 211.900 trabajadores, alcanzando a 1,64 millones de personas.

En comparación con el cuarto trimestre de 2024, la oferta laboral creció en 138.200 personas, el empleo bajó en 107.600 y el desempleo se acrecentó en 245.700 trabajadores, según la extrapolación al total país de 47,7 millones de habitantes de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en 31 aglomerados urbanos.

Las tasas de actividad y de empleo se mantuvieron estables en el período analizado. La tasa de actividad, que mide la población económicamente activa sobre el total de la población, alcanzó el 48,6%, mientras que la tasa de empleo, que considera la cantidad de personas ocupadas, se ubicó en 45 por ciento, lo que implica un retroceso de 0,4 puntos porcentuales respecto al trimestre previo y de 0,7 en relación con el mismo período del año anterior.

“Subió el desempleo (+1,1 pp) respecto del mismo período de 2024, en una magnitud que asegura la significatividad estadística, producto de una caída de la tasa empleo (-0,7 pp) que fue parciamente compensada por una disminución de la tasa de actividad. Cuando se observa porque cayó al tasa de empleo, la totalidad se explica por caída de la tasa de empleo formal (-0,8 pp). La tasa de empelo informal se incrementa levemente (+0,1 pp)”, analizó Gabriel Caamaño, economista de la consultora Outlier.

El aumento de la desocupación impactó con mayor fuerza en la población joven. Para las mujeres de 14 a 29 años, la tasa de desocupación aumentó 3,0 puntos porcentuales. Entre los varones del mismo grupo etario, la suba fue de 3,7 puntos. En cambio, en los grupos de 30 a 64 años, tanto en mujeres como en varones, los indicadores de desempleo permanecieron estables.

Durante el cuarto trimestre de 2025, la caracterización de la población desocupada en los 31 aglomerados urbanos mostró que los grupos más afectados correspondieron a personas jóvenes. Las mujeres de hasta 29 años representaron el 23,1% de la población sin trabajo, mientras que los varones del mismo rango etario alcanzaron el 27,9 por ciento. En los grupos de 30 a 64 años, las mujeres desocupadas conformaron el 22,8% y los varones el 23,6 por ciento. Los porcentajes para mayores de 65 años se mantuvieron bajos: 0,9% para mujeres y 1,7% para hombres.

Respecto al tiempo de búsqueda de empleo, el 24,9% de las personas desocupadas llevaba buscando trabajo entre 1 y 3 meses. Un 14,6% buscaba empleo entre 3 y 6 meses, mientras que el 13,7% lo hacía desde hacía entre 6 y 12 meses. El 30,9% llevaba más de un año intentando reinsertarse en el mercado laboral, en tanto que el 15,9% buscaba trabajo desde hacía menos de un mes.

En relación con la rama de actividad de la última ocupación, la construcción fue la que concentró el mayor porcentaje, con un 19,3% de los desocupados provenientes de este sector. El comercio representó el 16,0%, seguido por servicio doméstico con un 11,3 por ciento y completado por industria manufacturera con 9,7 por ciento. El resto de las ramas abarcó el 42,9% restante.

A propósito de la evolución del desempleo por áreas geográficas, Partidos del Gran Buenos Aires, Mar del Plata, Gran La Plata y Río Gallegos lideraron el ranking con 9,5%, una tasa por encima del nivel general. Por el contrario, Santiago del Estero-La Banda, Viedma-Carmen de Patagones y Gran San Luis exhibieron los índices más bajos con 0,6%, 1,3% y 1,5% respectivamente.

Al observar la dinámica por región, Gran Buenos Aires se ubicó en el primer lugar con 8,6% de desocupación, secundado por el área pampeana (7,7%), el Noreste (5,6%), Cuyo (4,9%), la Patagonia (4,8%) y el Noroeste (4,2%).

Un informe de Estudios Económicos del Banco Provincia advirtió que “el año pasado fue el primero donde creció el PBI, pero aumentó el desempleo”. “Una actividad tirada por sectores poco intensivos en trabajo y la caída del poder adquisitivo, que obliga cada vez a más gente a buscar trabajo, provocó este fenómeno inédito para la economía argentina”, analizaron los economistas de la entidad.