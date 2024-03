Ante la crisis y la suba del boleto, los pedidos de los comerciantes de San Juan

En San Juan, el boleto de colectivo escalará de 200 pesos a 470 pesos desde la semana que viene –un aumento del 135% en pocos meses- y tras la sorpresa inicial, el enojo de varios sectores no se hizo esperar. Ayer el sindicato mercantil, que nuclea a los empleados de comercio salió a rogar la implementación del horario corrido. Esta mañana se sumaron las voces de los comerciantes y desde dos de las grandes entidades que nuclean a este sector de empresarios estallaron diferentes propuestas. Mirá qué piden la Cámara de Comerciantes Unidos y el Centro Comercial de San Juan.

Los créditos se lo piden al Ministerio de la Producción y serían solo para la compra de bicicletas, motos, bicis eléctricas para todos los trabajadores mercantiles y empleados públicos. “Generaría movimiento económico en los proveedores de estas movilidades y ayudaría a la economía de los sanjuaninos al permitirles trasladarse a sus puestos de trabajo, llevar a los chicos a la escuela, al club, etc.

También pidieron un boleto mercantil con una bonificación del 25% en el caso de que el usuario tenga más de 2 viajes por día, lo que beneficiará a más de 10000 trabajadores que elijan el transporte público para movilizarse.

Por último también instaron a los empresarios de transporte y sindicato de la UTA a cesar con estas medidas de fuerzas “extorsivas, que ponen en el medio del conflicto a todos los usuarios que no tienen poder de decisión con sus reclamos”.

Desde el centro Comercial de San Juan, Laura Zini salió a desestimar la posibilidad de implementar el horario corrido. En comunicación con Estación Claridad, esta mañana la empresaria dijo que, en primer lugar, la decisión es muy compleja “porque el comercio solo, como siempre lo decimos, no lo va a poder resolver. Primero, porque no le corresponde resolverlo solo, porque hay muchas variables que intervienen”, dijo. Además, señaló que trabajar de horario corrido no resulta para la mayoria del comercio, sino que solamente funcionó para ciertos rubros relacionados con materiales de construcción y de repuestos.