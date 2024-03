Cuánto aumentará el precio del boleto de colectivo en San Juan y desde cuándo

"El boleto va a estar en va a estar en los más de los 470 pesos. Acá hay dos sectores que siguen haciendo un esfuerzo importante. El usuario, obviamente el usuario que no tiene servicio y que va a seguir haciendo el esfuerzo por el nivel de tarifa, por la situación inflacionaria que vive el país, donde hay variables que se modifican. Y el Gobierno de la Provincia que mantiene el subsidio provincial, y durante febrero y marzo va a garantizar, o garantiza, eso estuvo puesto en la mesa, el subsidio nacional que fue retirado por la Nación, para que los niveles de tarifa no sean elevados, o sea, que tengan el orden que tienen las otras provincias", dijo el funcionario en diálogo con Radio Sarmiento.

Sobre la fecha de aplicación de este aumento, Molina informó que se dará este mismo mes: "Esa resolución ya estaba dispuesta. Va a impactar dentro de una semana, o diez días, cuando las máquinas de la SUBE, que hay un proceso administrativo con Nación Servicios, que es el que brinda el servicio de SUBE, pueda llegar a verse reflejado".

Por otro lado, consideró que "el paro es una medida nacional, donde la UTA, que es el gremio que nuclea a los trabajadores, no ha llegado a un acuerdo con los empresarios. La provincia no tiene que ver de manera directa con lo que es un paro nacional, pero bueno, afecta a los sanjuaninos, porque es un servicio que se da dentro de San Juan. La que no ha llegado a un acuerdo es la UTA, como se decía, con los empresarios".

Analizó el funcionario orreguista sobre los subsidios que "están discutiendo cuál sería el salario que debería tener los choferes del gremio, equiparándolo a Buenos Aires, equiparándolo a la Nación. Situación un poco diferente, porque a nivel de la AMBA se mantiene un subsidio de alrededor de los 100.000 millones de pesos mensuales, y para el interior del país ya no hay subsidio. Entonces, acá hay que mantener y cuidar el sistema para cuidar al usuario, que se encuentra hoy sin servicio. Para eso el gobierno de la provincia tiene un subsidio provincial para que la tarifa se mantenga por debajo de la media nacional, bastante por debajo de algunas otras provincias que han fijado una tarifa sobre el orden de los 700 pesos. Acá, lamentablemente, frente a esta situación inflacionaria, va a haber nuevamente una modificación de tarifa".

Se trata del segundo aumento de tarifa que se da en lo que va del año. El 2 de enero de 2024, se actualizó por última vez, pasando de 60 pesos el boleto promedio a 200 pesos, pero su impacto se vio recién en la segunda quincena de ese mes, debido a la actualización en el sistema SUBE.