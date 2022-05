ANSES: comienza el pago del bono de $18 mil, cuándo te toca

El bono que paga ANSES consiste en una asistencia financiera por $18.000, a pagarse en dos cuotas de $9.000 cada una, en mayo y junio, que se depositará en las cuentas bancarias (CBU)

Según el calendario de pagos informado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), este jueves 19 de mayo cobrarán el bono los beneficiarios con DNI terminado en 0, mientras que el viernes 20 de mayo será el turno de los que tengan documentos finalizados en 1.

La semana próxima tendrá lugar el pago para las personas con DNI finalizados en 2 (lunes 23 de mayo), en 3 (martes 24), en 4 (jueves 26) y en 5 (viernes 27), mientras que la última semana de mayo será el turno de lo beneficiarios con documentos terminados en 6 (lunes 30 de mayo), en 7 (martes 31), en 8 (miércoles 1º de junio) y en 9 (jueves 2 de junio).

El Refuerzo de Ingresos es un bono para los trabajadores de entre 18 y 65 años en condiciones de trabajo informal o de bajos ingresos y compatible con otras prestaciones sociales como las asignaciones Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE), la prestación por Desempleo, el Potenciar Trabajo, la inscripción en el Registro Nacional de trabajadores de la Economía Popular y los planes alimentarios provinciales y municipales, como el Alimentar.

El bono de $18.000 para 7,5 millones de trabajadores se suma a los 6,1 millones de jubilados y jubiladas que están recibiendo el bono de $12.000 en una única cuota junto con sus haberes de mayo, por lo que, en total, serán 13,6 millones de personas las que recibirán el Refuerzo de Ingresos entre mayo y junio.

El bono consiste en una asistencia financiera por $18.000, a pagarse en dos cuotas de $9.000 cada una, en mayo y junio, que se depositará en las cuentas bancarias (CBU) informadas por los titulares de los beneficios al momento de la inscripción de acuerdo a la terminación del número de DNI.

La medida contempla una inversión social por parte de ANSES de unos $206.000 millones y se suma a las implementadas para asistir a los sectores más vulnerables, como el aumento del 50% de la Tarjeta Alimentar, el incremento de las asignaciones, adelanto del paritarias y bono de $6.000 para jubilados, jubiladas y pensionados de abril.

La inscripción al Refuerzo de Ingresos estuvo a cargo de ANSES, que recibió pedidos de inscripción de 11,8 millones de personas, de las cuales 1,6 millones fueron rechazadas automáticamente por ser trabajadores/as formales, tener jubilación y/o pensión, no cumplir la edad u otros motivos.

“Además, otras 2,7 millones de solicitudes fueron denegadas luego de realizar los controles socioeconómicos y patrimoniales correspondientes” como gastos de consumo, ingresos, controles patrimoniales, cobertura de salud, entre otros, detalló el organismo previsional.

Las personas que tengan dudas respecto a la denegatoria de su solicitud, podrán concurrir durante todo el mes de mayo a las delegaciones de la entidad oficial a realizar las consultas correspondientes.

Por su parte, los jubilados y pensionados con haberes inferiores a $36.676 y DNI finalizado en 8 cobrarán este jueves los $ 12.000 del bono junto a sus haberes, mientras que el viernes 20 será el turno de los terminados en 9.

Para quienes perciban haberes desde $36.676 hasta $65.260, según dispuso ANSES, cobrarán a partir del lunes 23 de mayo, comenzando por los DNI terminados en 0 y 1, y los que tengan jubilaciones que superen los dos haberes mínimos, la o el titular cobrará un proporcional hasta completar los $77.260 junto con su haber.

Apertura de cuentas bancarias

Casi 1,4 millones de personas abrieron una cuenta en los bancos Provincia (Bapro) o Nación (BNA) en el último mes, luego del anuncio de otorgamiento del bono de Refuerzo de Ingresos para trabajadores informales, a través de Cuenta DNI y BNA+, las aplicaciones gratuitas que las entidades tienen disponible para celulares.

Las personas que hayan escogido esta opción como forma de cobrar las dos cuotas de $9.000 del bono podrán recibir el dinero directamente en su teléfono y, desde allí, realizar todas las operaciones sin necesidad de ir a una sucursal bancaria, tener una tarjeta de débito o usar efectivo.

El Banco Nación registró la apertura de 1.041.300 nuevas cuentas a través de BNA+ desde el 13 de abril, mientras que el Banco Provincia dio de alta 314.000 cajas de ahorro para adultos a través de Cuenta DNI, según confirmaron fuentes de ambas entidades a Télam.

“La apertura de cajas de ahorro en el banco se aceleró durante la segunda quincena de abril, pasando de 4.500 diarias a comienzos del mes a 17.000 durante la última semana. El pico máximo se dio durante la primera semana de mayo, con un promedio de más de 20 mil nuevos clientes y clientas diarios”, detallaron desde el Bapro.

El Banco Nación confirmó que 2,6 millones de clientes recibirán el Refuerzo de Ingresos, lo que representa a uno de cada tres personas que reciban desde ANSES el bono de $ 18.000 lo harán a través del BNA.

“Quienes tengan instalada la billetera digital BNA+ podrán recibir el depósito de los fondos en su celular y, desde allí, emitir una orden de extracción para retirar el dinero en un cajero de la Red Link, sin la necesidad de una tarjeta de débito”, explicaron desde el BNA.

Para hacerlo tienen que seleccionar la opción “Aún más” en la billetera y seleccionar “Orden de extracción”. Una vez allí ingresar un monto (múltiplo de 100), colocar el DNI o el de la persona que extraerá el dinero y confirmar “Generar orden” sin son correctos.

Para cobrarlo deberán acercarse a un cajero automático de la Red Link identificado con el símbolo de Punto Efectivo, seleccionar la opción “Extracciones”, ingresar el DNI que figura en la orden, el monto exacto que vas a retirar y el cajero automático te entregará el dinero.

De todas formas, recordaron que no hace falta retirar todo el dinero cuando se deposite ya que también puede usarse a través del celular haciendo pagos con QR en cualquier comercio y, a medida que realizan las compras, el monto se irá descontando del saldo. El dinero quedará siempre disponible en la cuenta hasta que se use, no se devuelve a ANSES.

Por su parte, Cuenta DNI incorporó en mayo como nueva funcionalidad el retiro de efectivo sin tarjeta de débito en más de 2.000 locales de Provincia NET Pagos, que se suma a la posibilidad de extraer dinero mediante una orden de extracción en cajeros de la Red Link identificados como Punto Efectivo.