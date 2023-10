Altas expectativas en el comercio sanjuanino por el Día de la Madre

Si bien las expectativas son altas, por el momento no han notado un importante movimiento en ventas durante los primeros días del mes. Marcelo Quiroga, de Comerciantes Unidos, señaló a Tiempo de San Juan que a diferencia de lo que fue el Día del Niño, creen que para esta festividad las ventas se darán sobre la hora.

“Es una de las fechas comerciales más importantes del año y todos los misiles están apuntados a tener buenas ofertas y buenas promociones, para que se pueda hacer el regalo y se hagan compras de cambio de temporada o cambio de calzado. Este día de la madre va a ser particular, porque habrá diversas promociones no solo para el regalo, sino para otros productos”, indicó Quiroga.

El titular de la Cámara de Comercio, Agroindustria y Turismo de Rawson, Gastón Villordo, también aseguró que las expectativas entre los comerciantes rawsinos es alta, pero lamentablemente aun no pueden comenzar a armar las promociones que atraigan al consumidor, debido a la falta de certeza en los costos. “Nos están cambiando la lista de precios todas las semanas y no se pueden lanzar promociones hasta días previos, por la fluctuación del dólar. Tenemos buenas expectativas y tenemos la mercadería, pero no sabemos en cuanto la podemos vender. Vamos a tirar algunas promociones para la gente que pague de contado, planes con tarjetas, pero más cerca de la fecha se verán las ofertas”, remarcó el empresario.

Las esperanzas de tener una buena temporada de ventas por el Día de la Madre también están entre los comerciantes de Caucete. El titular de la cámara que nuclea al sector, Cesar Agulles, aseguró que también tienen buenas expectativas, pero similar a lo que sucede en Rawson, les está costando conseguir mercadería por los costos y la falta de opciones. Pese a ello, esperan que la situación mejore la próxima semana para contar con variedad de regalos.

Desde los sectores consultados aseguraron que las expectativas no solo están puestas en que se trata de uno de los días comerciales más importantes del año, sumado a Navidad, Reyes y el Día de las Infancias, sino que además, en esta oportunidad, va a haber un extra importante en el bolsillo de los sanjuaninos, por la devolución del IVA como también lo que iba a ganancias. Las esperanzas están puestas en que ese dinero se vuelque al consumo.

Un detalle no menor es que el Día de la Madre será en el medio del fin de semana extra largo. Pese a ello, desde los distintos centros comerciales consultados indicaron que trabajarán con normalidad tanto el viernes (feriado) como el sábado, para que los consumidores sanjuaninos tengan la oportunidad de encontrar el presente indicado para mamá.