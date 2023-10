Algunas estaciones de servicio se quedaron sin combustible en San Juan

Según se pudo saber, entre las estaciones en las que ya no quedaba combustible antes de las 19 de hoy, estaban la del Automóvil Club Argentino y la YPF de Avenida Rawson y Rivadavia, ambas en Capital.

Al respecto, Analía Salguero, presidenta de la Cámara de Expendedores de Combustible de San Juan, indicó que, “esto se da porque el abastecimiento no está regular. Las petroleras comenzaron a enviar el combustible por cupo y la demanda lo supera. Entonces, probablemente el fin de semana no alcanzó”.

En cuanto a cuándo podría regularizarse la situación, indicó que sería a partir de este lunes por la mañana, cuando los camiones comiencen a llegar.

Al mismo tiempo, indicó que, “el cupo se da porque la demanda ha sido creciente, mientras está cortado el mercado mayorista. Entonces, en las estaciones de servicio no alcanza. La situación de cada estación de servicio depende de su nivel de demanda y de la bandera. Pero, en general no es suficiente. Esto va a seguir sucediendo en la medida en que el precio no se descomprima. Recién cuando se normalicen los precios, las petroleras normalizarán el envío”.