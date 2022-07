Agencias de viaje sanjuaninas en pausa: freno de ventas al exterior por el dólar

“Hay un freno en el consumo de viajes al exterior porque hay mucha incertidumbre”, comentó Silvia Yafar, y continúo “el cambio del dólar no ayuda para nada y las medidas nacionales no creo que alienten al turista a venir. El extranjero pide reservas y contrata con mucha anticipación, y no sabemos cuánto va a durar esta medida como para que el turista sienta atracción en viajar a nuestro país”.

Similar se expresó Archilla, quien señaló que desde hace un tiempo viene complicada la venta de pasajes al exterior, primero por la prohibición del pago en cuotas, medida impuesta en diciembre del 2021 que aun continua vigente. “Lo que pasa hoy en día es que las aerolíneas suben mucho los precios y los operadores mayorista, con la suba del dólar cuando van a vender por ahí tratan de evitar los pagos en pesos y eso complica todo. No hay claridad a la hora de cobrar”, señaló el empresario.

La inestabilidad e incertidumbre que hay sobre las agencias de viaje está preocupando a los empresarios. Por un lado, están aquellos más pesimistas que afirman que de sostenerse estas complicaciones en el rubro se pondrían en peligro las fuentes laborales; mientras que hay otros que mantienen la esperanza que la “hecatombe económica” se estabilice y vuelvan a retomarse las ventas.

Algo sí es una realidad, hoy en día los sanjuaninos están realizando consultas en las agencias de viajes, pero debido a los costos que se están manejando por las variaciones del dólar (incluido el dólar turista) no se están concretando las operaciones. “Estamos ante una situación inestable porque no tenemos reglas claras. El turismo es una actividad de ida y vuelta. Cuando las compañías aéreas no puedan llevar los vuelos llenos, no van a traerlos al país, y así se irán las compañías, lo cual es un peligro para el sector”, detalló Yafar.

Cuando la pasión no entiende de inflación: los paquetes por mundiales no se frenan

Si bien los paquetes a destinos internacionales se encuentran en stand by en las agencias de viaje, hay dos destinos que no se frenan por nada, y son los que tienen detrás un motivo deportivo.

Tanto Yafar con Archilla confirmaron que los paquetes a Qatar y Francia son los únicos que han continuado saliendo. Dato no menor es que en noviembre se disputa el Mundial de Fútbol en Qatar, mientras que en septiembre inicia en Francia el Mundial de Rugby.

Pese a ello, ambos empresarios afirmaron que se trata de un grupo muy reducido de personas las que están concretando las operaciones para poder comprar los paquetes al exterior. “Son personas que tienen los dólares que piden los operadores, lo cual no es algo que predomina en la mayoría de los casos”, mencionan desde las agencias de viaje.