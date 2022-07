Preocupación, enojo y dólar: el panorama de las agencias de San Juan que venden viajes al exterior

image.png

En otro fragmento del documento se lee “La incapacidad de generar divisas, empleos y oportunidades, es de los funcionarios no del turismo”. Este comunicado fue compartido desde San Juan por la Asociación de Agencias de Viaje y Turismo, quienes se han manifestado preocupados por la situación que están atravesando, donde parece no haber luz al final del camino.

Nicolasa Montes, integrante de la Asociación y gerenta de Dante Montes EVT, agencia que ofrece distintos paquetes al exterior, afirmó a Tiempo de San Juan que desde hace tiempo el sector viene sufriendo los golpes de las medidas que implementa el gobierno nacional. “Hace unos 10 días hubo una resolución nacional que limitó el cupo de las importaciones. El gobierno anterior nos permitía a los operadores poder tener un cupo, y ante esta situación, por la incertidumbre se paró todo y se dejó de operar. Luego se analizó la medida, se afirmó que no iba a afectar al turismo y pudimos volver a operar. Se comenzó a mover otra vez y las primeras 48 horas de esta semana algunos operadores mayoristas no aceptaron los pagos, por la variación y la inseguridad sobre el tipo de cambio. Cuando el dólar es estable, las demoras no afectan, pero si en el camino si aumenta, lo que debemos pagar no es lo mismo, y eso nos afecta”, comentó.

Pese a ello destaca que son muy bajas las ventas, demostrando que no hay mucho interés de los sanjuaninos por viajar al exterior. Nicolasa entiende que puede ser por diferentes motivos, pero menciona dos que son los principales: la dificultad que representa para algunas personas tener que pagar todo el monto total en una sola vez y el miedo de realizar un viaje al exterior y quedar varados, situación que quedó rondando por el Covid.

“Hasta ayer había operadores mayoristas que recibían los pagos con el salto cambiario, y hoy no hemos tenido ninguna información. Para nosotros es complicado porque uno tiene que salir muy rápido a hacer los trámites, pero también para dar respuestas a la gente que va a viajar. Lo peor que nos puede pasar es que se corte la cadena de pago, porque hay gente que pagó y puede existir el riesgo de que al llegar a destino no está hecho el pago, pero nos aseguramos que eso suceda”, comentó Nicolasa, quien llevó tranquilidad a aquellos sanjuaninos que tienen programado viajar en el corto plazo. “Los que ya pagaron y sacaron el aéreo se pueden quedar tranquilos, porque son transacciones que ya se realizaron”.

La empresaria reconoció que entre las agencias que venden viajes al exterior en San Juan hay algunas más complicadas que otras, pero en todas se despertó hoy la preocupación al conocer las declaraciones de Batakis. “Veo el futuro de la actividad complicado. Veo una Argentina cerrada. No se entiende que el turismo es un ida y vuelta. Veo complicado el panorama, la situación hoy como está es complicada”, expresó.

Pese a las declaraciones de Silvina Batakis, el Gobierno Nacional aseguró que no habrá cepo al dólar para el turismo, “por ahora”. Al menos así se expresaron desde el Ministerio de Economía, según Ámbito, mientras se esperan los inminentes anuncios que se podrían dar en las próximas horas desde la cartera económica. Del otro lado, agencieros de todo el país, y de San Juan claro está, esperan que la situación para el sector mejore, porque de seguir así, no avizoran un cambio que los favorezca.