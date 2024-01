Afirman que no habrá cláusula gatillo para los empleados públicos

"Hablé con el Gobernador y con el ministro de Hacienda, Roberto Gutiérrez, y no hay posibilidad de aumento. No porque no quieran, sino porque no llegan los suficientes fondos coparticipables", manifestó Villa, titular del gremio con más afiliados de la administración pública de la provincia.

La cláusula gatillo es una herramienta que otorga a los trabajadores actualizaciones salariales automáticas de acuerdo a la escalada de la inflación, lo que es una garantía para que los estatales no pierdan poder adquisitivo, pero a la vez genera grandes e incalculables desembolsos a la Provincia.

Por otro lado, el sindicalista dijo que recién en marzo los estatales recibirán un aumento y que en las negociaciones se tendrá en cuenta la inflación generada durante el primer bimestre del 2024.