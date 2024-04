Acciones concretas para reactivar la economía, el anhelo de empresarios sanjuaninos tras el discurso de Javier Milei

“Entiendo que la situación que estamos viviendo es dura, ya hemos recorrido la mitad del camino. Esta vez el esfuerzo va a valer la pena”. Así comenzó Javier Milei su discurso en cadena nacional, siendo la previa al despliegue de su plan económico. Entre los que están realizando esfuerzos para sostener la actividad se encuentran los empresarios, que no solo han visto encarecidos sus costos, sino que también todos los rubros han registrado baja demanda, complicando las finanzas de cada sector. Al conocer el plan del Presidente, empresarios sanjuaninos analizaron no solo lo dicho por el presidente, sino qué se podría esperar para los próximos meses.

El empresario sin duda hace referencia a la paralización de la obra pública, tanto la nacional como la local, que tanto ha perjudicado al sector, no solo a los empresarios constructores, sino a los trabajadores que se han quedado sin fuente laboral por el parate de distintas obras.

Quien también analizó las palabras de Milei fue Marcelo Quiroga, de Comerciantes Unidos de San Juan, teniendo una mirada más crítica. “Me parece que, si sus funcionarios son patriotas con sueldos de 6 millones de pesos, los comerciantes somos Superman, que vivimos el día a día atravesando todas las crisis, siendo el motor productivo número uno del país, generador de empleos, y el que toda crisis siempre pega de lleno”, señaló.

En torno a ello, indicó que es clave avanzar sobre un reordenamiento macroeconómico en cambios de fondo, que permita abrir nuevos negocios y generar nuevos puestos laborales genuinos y formales. “Necesitamos una reformar de la Ley Laboral vigente que considera obsoleta. Es necesario promover condiciones más favorables para la inversión y el desarrollo empresarial”, sintetizó.

Por su parte Dino Minozzi, quien preside la Federación Económica de San Juan, el espacio que nuclea a una multiplicidad de sectores productivos/económicos de la provincia, señaló que el mensaje del Presidente en el aspecto macroeconómico es positivo, pero es hora de comenzar a implementar acciones que influyan en la baja de la inflación, que controle la cadena de precios y sobre todo analizar qué hacer con los elevados impuestos que están sobre los productos, que rondan entre el 40 al 60%, promedio.

“Hay que ver de qué forma se produce el ahorro porque con recesión se complica la vida de la economía argentina. Si no hay niveles de actividad en crecimiento no va a haber ventas ni recursos genuinos, lo que le impide al país crecer con empleo de calidad y habrá que revertirlo lo antes posible. Eso va pasar cuando se apruebe la Ley Bases, según menciona, y espero sea lo más rápido posible para que el país tenga otras características, con menos trabas y comercializando con menos impuestos. Si eso no se transforma, vamos a estar en una situación muy delicada”, analizó Minozzi.

Y continuó: “El deseo de todos es que se pueda lograr lo antes posible, porque con los niveles de recesión que tenemos las distintas actividades del país estamos en una situación crítica y compleja”.

Quien también analizó las palabras del mandatario nacional fue Antonio Giménez, presidente de la Cámara de Comercio Exterior local. Al respecto señaló que el mensaje de Milei ratificó la importancia de evitar los déficits fiscales y financieros para combatir la inflación, algo que vienen perjudicando a la sociedad en general desde hace años.

Sobre las expectativas en el corto plazo, Giménez procuró ser cauto, señalando que la reactivación de la actividad económica no se va a dar en la generalidad. “Hay sectores que pueden iniciar una recuperación, como minería, por ejemplo, y otros que están en peor situación”, finalizó.