Del "no dijo nada nuevo" al "va a necesitar consensos políticos", el análisis de especialistas sanjuaninos sobre el discurso de Javier Milei

“En términos generales me parece bien que el gobierno disminuya el gasto público innecesario y que disminuya el déficit fiscal. Ahora, no festejaría tanto si buena parte de ese superávit fiscal alcanzado, que es exiguo, de un 0,2% del PBI, es en buena parte licuación de jubilaciones, el no incremento de las mismas conforme a la inflación; y por otro lado porque buena parte de esa reducción de gasto fueron pagos o trasferencias no realizadas a CAMMESA. El gobierno no es que disminuyó el gasto, sino que traslado el gasto para el futuro”, analizó el especialista.

Y agregó: “Yo creo que están ganando tiempo hasta que ingresen los dólares de la cosecha gruesa, y empezar a eliminar trabas al Sistema Financiero, pero la verdad es que no sé qué van a hacer en el futuro porque todavía no presentan su Plan Económico, sólo han presentado un Programa Financiero”.

Luis Aveta, contador público nacional y analista económico

“Milei no ha dicho nada nuevo, simplemente ha insistido con el tema de la necesidad del superávit fiscal, cosa que hemos hablado siempre. Un país satélite como es Argentina no puede gastar más de lo que recauda su estado. En las palabras del Presidente, decía que la inflación venía corriendo 1,2% diario cuando él asumió y que el ajuste tremendo que ha tenido que hacer ha convertido a los argentinos en “héroes” para salir adelante”, remarcó.

Además, señaló: “Lo importante para destacar es que de los cinco puntos que se achicó el déficit fiscal, 4,6% son motosierra y licuadora del Estado y 0,4% del achique es como consecuencia de la licuadora en las jubilaciones. Todo lo demás que dice es retórica”.

Gustavo Ruiz Botella, analista económico, de mercados y coyuntura macroeconómica

“Milei en su discurso de anoche ha tenido un tinte más político que económico. Me da la impresión que lo que ha querido hacer es mostrarle a la población general que se ha hecho un sacrificio, a la espera que las variables económicas vayan mejorando una a una. En el caos del superávit es una señal que no se está emitiendo dinero y que la inflación está bajando, que es el objetivo que se debe lograr en la primera fase para liberar el cepo al dólar, dejar que fluctué libremente, cosa que no se puede hacer hasta que no esté la inflación bien controlada”, precisó.

Y continuó: “El objetivo del gobierno está puesto en esto. Es una mirada más política que económica y un mensaje a la población en general que no la está pasando bien, contando lo difícil que se ha hecho, de haber llegado hasta acá, esperando que la gente entienda y siga acompañando el modelo propuesto por el Presidente”.

Diego Hagmann, contador público nacional y consultor de proyectos de inversión

“Fue un discurso bastante técnico. Cuando hablamos de lo que han sucedido estos cuatro meses, son cuestiones mínimas que no había forma de omitirlas. Había una emisión monetaria descontrolada y eso había que frenarlo con un déficit fiscal de 15 puntos del PBI. Lo que hizo fue básicamente ordenar la macroeconomía. Todo lo que se ha hecho en cuatro meses es muy doloroso, hay que reconocerlo, pero es algo que o se hacía o la crisis se llevaba puesta al país. Ahora viene la segunda parte y básicamente es tratar de que el país se active”, puntualizó.

Y continuó: “Para eso va a necesitar herramientas laborales y tributarias, y para ello va a necesitar consenso político para lograr sacarlas. Eso es lo que viene ahora. Lo que va a hacer falta es convocar nuevas inversiones y fomentar de vuelta el crecimiento económico. Para que eso suceda, hacen falta herramientas. Esas herramientas hoy no están. Es lo que se tiene que negociar de acá al cortísimo plazo porque sino, no es sustentable la situación y el país no encarará la senda del crecimiento”.

Mariano Cáceres, especialista en economía y asesor de Fórmula, Asesores Financieros

“El mensaje de ayer de Javier Milei estuvo dirigido a los mercados financieros, claramente, por el nivel de tecnicismo que manejaba con respecto al déficit fiscal y la situación de superávit que se consiguió en el primer trimestre. Las preguntas que surgen es si será sostenible en el mediano y largo plazo, dado que el resultado del superávit implica que hubo varios gastos que no se pagaron durante el trimestre. Hubo gastos que no se consideraron porque es un resultado en base a lo que ingresó y lo que se pagó, y no considerando los gastos que efectivamente se deberían haber pagado en el mes, versus los que se pagaron. Ese es uno de los puntos que preocupa, independientemente que es positivo en los términos financieros”, sostuvo.

Y continuó: “El impacto fue claro en la actividad económica. Pero no se vislumbra un rebote en el corto plazo. Seguro la cosecha del agro en el próximo trimestre pueda tener algún buen resultado fiscal, y se empezará a evaluar si esto es sostenible en el tiempo a partir del tercer trimestre. El resultado es positivo, el mensaje fue diseñado para el mercado financiero. Si el plan estaba diseñado para ese sector para ganar confianza, es acertado. Lo que sí, en términos de la economía real, del empresario, del ciudadano de a pie, va a implicar que para que esto se consolide, sigamos teniendo un proceso recesivo que eso termina atacando eventualmente la inflación. Es decir, que el gobierno basa el diagnóstico a partir que el problema de la inflación viene del déficit fiscal que impacta en término inflacionario”.

“Veremos sobre todo en los próximos meses como se evalúa desde el punto de vista el impacto social y si a raíz de eso es sostenible en el tiempo sin hay un cambio de estructura del gasto que, entiendo, vendría del lado de la Ley de Bases que se estaría debatiendo en las próximas semanas. En el largo plazo tener equilibrio fiscal es positivo. La pregunta es cuales son los sectores que pagan el ajuste, y esa es una decisión política que termina impactando en el argentino día a día”.