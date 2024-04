Cadena Nacional: las 10 declaraciones más picantes de Javier Milei

Las 10 frases

- “Quiero decirles a todos los argentinos que la situación es dura, pero que ya hemos recorrido más de la mitad del camino, este es el último tramo de un esfuerzo heroico, y por primera vez va a valer la pena”

- “Este milagro económico responde a la motosierra”

- “El déficit cero no es una consigna de marketing para este Gobierno, es un mandamiento”

- “En contra de los pronósticos de la mayoría de los dirigentes políticos, los economistas profesionales, televisivos y petardistas tribuneros, quiero anunciar que el sector público nacional registró un superávit financiero de más de 275 mil millones de pesos.

- “(El superávit) Es el primero desde el año 2008. No es ni más ni menos que el único punto de partida para terminar con el infierno inflacionario. Es lisa llanamente una hazaña de nivel mundial”.

- “No teníamos tiempo para un experimento gradualista, y avanzamos con un programa de estabilización de shock. Así lo alcanzamos en un mes de gobierno. Pese a la oposición del establishment económico y político, y quieren y pregonan por nuestro fracaso, nuestro plan está funcionando”.

- “La era del supuesto Estado presente ha terminado".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/porquetendencia/status/1782568968923779390&partner=&hide_thread=false "Estado Presente":

— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 23, 2024

- “Si el estado no gasta más de lo que recauda y no recurre a la emisión, no hay inflación. Esto se rechaza en la Argentina por culpa de los políticos”.

- “El déficit es un robo. No es solo una consigna de marketing para el Gobierno. Cada peso que sobre será devuelto a través de reducciones de impuesto.

- "El Congreso no le ha dado al Gobierno las herramientas necesarias"