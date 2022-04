Escasez de gasoil: demoras de camioneros sanjuaninos para llegar a destino y ¿desabastecimiento?

Desde hace semanas a nivel nacional hay preocupación por la escases de gasoil que registran las estaciones de servicio. El problema de abastecimiento se está notando más que nada en las rutas, por lo que los principales afectados son los transportistas. El faltante se debe al aumento de la demanda y el inconveniente que tienen las petroleras para importar el producto, por lo que se está desde hace más de quince días vendiendo con cupo limitado.

Este problema impacta de lleno en la provincia, debido a que los transportistas están teniendo inconvenientes para llenar los tanques y llegar a destino en los tiempos previstos. Así lo detalló días atrás José Maldonado, presidente de la Unión Propietarios de Camiones en medios radiales. El faltante en las rutas lleva a que los camioneros deban hacer colas de largas horas para cargar “a puchitos”, como se dice coloquialmente, por lo que un viaje que duraba 20 horas actualmente está demorando de 30 a 40 horas.

El impacto también sucede en el interior de la provincia. Daniel Millán viaja todas las semanas con camión propio ya que tiene un supermercado en Valle Fértil. “Ahora estamos con cupo restringido. La semana pasada nos vendieron 200 litros y esta semana 100 litros. Hemos tenido que buscar otras estaciones para poder hacerlos viajes. Hacemos dos viajes a la semana, pero ante esta situación pensamos en hacer un viaje a la semana, no nos queda otra”, comenta a Tiempo de San Juan.

Si bien la demora en la entrega de pedidos es de horas o a lo sumo días, el faltante ya comienza a notarse en las góndolas sanjuaninas. Incluso en un relevamiento de precios realizado por Tiempo de San Juan se podía observar que no había para el público tanto aceite como harinas. En ese sentido, en dialogo con Estación Claridad, Carlos Deboli, responsable de marketing de Cabral Mayorista, confirmó que desde hace días están sufriendo la demora en las entregas. “Antes se hacía el pedido el lunes y llegaba el viernes de esa misma semana. Hoy se hace el pedido un lunes y llega después del miércoles de la otra semana. Esto es porque el proveedor no tiene gasoil, no puede cargar los camiones y no los puede despachar. Es una demora de cuatro a siete días, pero una demora de días se empieza a ver en las góndolas inmediatamente, sobre todo en productos primarios de los consumidores”, detalló Deboli.

El problema no es solo la demora en la llegada de mercadería, sino también en la cantidad. Según explicó Deboli, están recibiendo desde hace semanas la mitad de los pedidos que realizan. Ante este panorama, hay supermercados que están vendiendo ciertos productos con cupos limitados, para asegurar que toda la clientela que los necesite puede llevarse, y evitar la especulación.

Si bien hasta el momento harinas y aceites es lo que falta, la situación a nivel nacional parece no mejorar, por lo que comerciantes del rubro alimentos no descartan que el panorama empeore con el paso de las semanas de no regularizarse el abastecimiento de gasoil. Esto es teniendo en cuenta que los camioneros de todo el país ya han advertido que en el caso de no poder seguir cargando combustible, como lo hacían cotidianamente, deberán reducir la cantidad de viajes e incluso parar los camiones.