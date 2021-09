Renovación de contratos para inquilinos sanjuaninos: denuncian subas del 80% pero el sector inmobiliario lo desmiente

El 1º de julio entró en vigencia la nueva Ley de Alquileres. A pesar de que la legislación fue ejemplo latinoamericano, cuesta que los propietarios blanqueen los contratos y por ende, los derechos adquiridos para los locatarios quedan en una especie de limbo. Y eso es lo que está pasando con la renovación de los contratos. Según denunció el presidente de la Asociación de Inquilinos de San Juan, Víctor Bazán, las renovaciones vienen con subas de hasta el 80%, lo que implica que quienes venían pagando $20.000 empiecen los nuevos contratos abonando entre $35.000 y $40.000. Desde la Cámara de la Construcción e Inmobiliaria lo desmienten.

Antes de existiera la ley de alquileres que se aprobó en la Nación, las renovaciones de contrato eran cada dos años. Esto cambió y ahora los contratos entre locatario y propietario se extienden por tres años. En general se realiza una actualización tarifaria del valor de la renta. Justamente en esta actualización es en donde se dan los mayores abusos, de acuerdo a lo que informó Bazán. "Están altísimos los costos, es una locura pero lo hacen porque no quieren acatar la nueva ley de alquileres, es para ellos un disgusto que tiene el mercado inmobiliario", analizó.

Bazán informó que cada vez es más común que los inquilinos que deben renovar contratos se vean obligados a sacar préstamos para cubrirlos. A eso le sumó un dato: son 100 los inquilinos sanjuaninos que deben ser asistidos todos los meses con mercadería para llegar a fin de mes.

Mauricio Turell, miembro de la Cámara de la Construcción e Inmobiliarias, desmintió la versión de Bazán. "La renovación no llega al 40%, si es buen inquilino, se pacta con el locatario. Pasa por ahí que hay contratos muy viejos cuyos precios no han sido actualizados pero subas del 80% no se han dado, a menos que quieran echar al inquilino", detalló.

El dirigente contó que sigue la escasa oferta de alquileres. Las estadísticas que se manejan indican que solo dos de cada diez personas que buscan alquiler consiguen donde vivir. En San Juan son aproximadamente 45.000 las familias que alquilan, lo que implica un universo de 200.000 personas.

Lo que sí abundan son los alquileres de departamentos de tres habitaciones, que permanecen desocupados porque las expensas suelen ser muy altas, arrancando con pisos mínimos de $6.000.