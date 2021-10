Los productores proponen echarles mano a los pozos privados para sobrevivir a la sequía

Este viernes, Sergio Uñac recibió a productores sanjuaninos y presidentes de las Juntas de Riego por la sequía histórica que atraviesa la provincia.

En la reunión que se desarrolló en Casa de Gobierno, el primer mandatario provincial recibió las consultas de los referentes del agro y, juntos, se propusieron crear un plan a mediano plazo para darle una solución al problema.

Junto al mandatario local, estuvieron: el ministro de Obras Públicas, Julio Ortiz Andino; el presidente de la Dirección de Hidráulica, Oscar Coria; el vicepresidente del EPRE, Oscar Trad; el ministro de la Producción, Andrés Díaz Cano; y el secretario del Agua, Juan Carlos Caparrós.

Cabe recordar que el pasado 7 de octubre publicaron que el volumen de agua que proveerá el Río San Juan durante el período octubre del 2021 a septiembre del 2022, será de 450 hm3. Es decir, muy seco.

Entre las consultas más reiteradas, los productores platearon el coeficiente de riego, el costo de la tarifa eléctrica y hasta el robo del agua.

Al respecto, el presidente de la Junta de Riego de Pocito, Bruno Perin, habló sobre el robo. "Hay que tener cuidado de que no saquen agua de los canales y vayan a parar a los pozos privados", dijo. Y contó que le pidió a Uñac que el delito "pase por Flagrancia".

También tocó el tema de los bañistas para que "no arrojen basura". No así sobre la temporada de piletas. Un tema que, según Perin, no fue planteado.

Perin indicó que en la reunión propusieron poner sus pozos "al servicio de Hidráulica". Es decir, para "fortalecer el caudal". Esto lo fundamentaron en que el nivel de los diques no puede estar a un nivel más bajo por cuestiones operativas.

Por su parte, el titular de la Federación de Viñateros, Eduardo Garcés, presentó un comunicado para pedir "reformas urgentes". "Lo primero es respetar a raja tabla el cronograma hasta el 30 de marzo con los coeficientes y los días de cortes previstos y para lograr esa medida, reactivar las perforaciones privadas", señaló el viñatero. "Hacer una perforación cuesta 30 millones de pesos, comprar una bomba nueva cuesta un millón", ilustró. Eso trae aparejado el tema de la energía eléctrica para abastecer los campos. "Es importante que el suministro llegue a quienes lo necesitan", resaltó.

Esto refrendó José "Catuco" Molina, presidente de la Cámara de Productores Vitícolas, quien aseguró que, durante el encuentro, pidieron al gobernador que ponga el foco en las pozos privados. "Hay que convocar a todos los sectores con dos objetivos: aprovechar los acuíferos que tiene San Juan, por una lado, y trabajar con las energía fotovoltaicas y el riego por goteo, por el otro".

Molina explicó que en la década del 70' se hicieron en San Juan 7900 pozos distribuidos en toda la provincia y que, ahora, el objetivo es censarlos y ver en qué estado están para poder reactivarlos.

Para las próximas semanas se espera que haya más encuentros entre los productores y el Gobierno de San Juan.