Melones de Media Agua, uno de las producciones que se verá más afectada por falta de agua

Con la llegada del calor los sanjuaninos se preparan para comenzar a degustar las frutas y verduras de la temporada. Un infaltable en la mesa de los sanjuaninos es el melón, pero tal como han adelantado productores de Sarmiento, habrá menos producción este año.

El director de Producción de Sarmiento, Jonathan Pérez, comentó a Tiempo de San Juan que debido al panorama hídrico actual que atraviesa la provincia, este año habrá una disminución considerable de hectáreas cultivadas, rondando una baja de entre el 20 al 25% con relación a la temporada pasada.

Esto se debe a que de los 120 productores que hay en Sarmiento de melón, la gran mayoría han tenido que reducir el terreno de siembra para poder regar como corresponde. “El melón es demandante en cuanto a frecuencia de riego, ya que necesita agua cada una semana o 15 días, según el suelo, pero no más que eso si se quiere obtener una fruta de calidad”, resalta Pérez. Pero no solo eso, sino que hay otros productores que para no perder rentabilidad han cambiado de cultivos esta temporada.

Si bien aseguró Pérez que no cree que haya desabastecimiento de la fruta en el mercado local, si puede llegar a escasear en algunas zonas, ya que quienes se dedican a esto escalonan su producción para poder vender la misma desde enero hasta fines de febrero, lo que puede provocar que aumente su valor en distintos tramos de la temporada.

La necesidad de agua

Según manifestó Pérez, desde la Dirección de Hidráulica se han comprometido a realizar nuevas perforaciones en la zona para poder abastecer a los productores de la zona, pero las mismas aún no ha comenzado, lo que genera cierta incertidumbre.

Si bien hay productores que han podido incorporar sistemas tecnificados para el riego, el productor de melón no cuenta con esas alternativas por la cantidad de agua que necesita, por lo que el riego por goteo, por ejemplo, no resulta ser una opción conveniente para obtener una fruta de calidad y en cantidad.

El melón, una fruta importante para la provincia

Con características únicas propias por las condiciones climáticas y tipo de suelo, el melón producido en Sarmiento obtuvo en 2014 el sello de Denominación de Origen e Indicación Geográfica.

Esta certificación es una herramienta comercial clave, pero ante la reducción de producción, no habría una gran cantidad para comercializar.

A mediados de noviembre comienza la cosecha de esta fruta. Sin duda será un mes clave para aquellas familias que se dedican a la producción de melones, ya que en base a la cosecha podrán prever cómo será la temporada 2021-202