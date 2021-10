Por la demora en las importaciones, ¿qué productos faltan en San Juan?

El Directorio del Banco Central de la República Argentina modificó a principio de mes el mecanismo por el que se realiza el pago anticipado de algunas importaciones, lo que comenzó a restringir el ingreso de mercadería y materia prima para la elaboración nacional. Si bien esta medida tiene vigencia hasta fin de mes, a nivel nacional algunos empresarios no descartan que se pueda prorrogar.

En un principio, fue el rubro deportivo el que comenzó a registrar faltante de productos, como pelotas de tenis. La provincia no es ajena a ese panorama y ya son varios los sectores que se están viendo afectados por el freno de las importaciones, pues no están ingresando al país repuestos, materias primas y/o productos que permiten el normal desarrollo de las actividades.

Desde la Unión Industrial, su presidente Ricardo Palacios, afirmó a Tiempo de San Juan que son muchos los sectores que registran problemas, impactando tanto de manera directa como indirecta.

Los principales faltantes que registran son cubiertas, lo que complica a quienes se dedican al transporte porque no están consiguiendo stock para cambiarlas. Otro faltante es el cartón, debido a que no está ingresando materia prima llevando a que exista una demora en la entrega de packaging para envasado.

Ante este panorama, Palacios afirmó que la situación no solo afecta la producción nacional, sino también las exportaciones. “La demora no baja de 90 días aproximadamente. Incluso hay empresas que hace seis meses están esperando y no tienen respuesta. Todo esto se suma a la falta de contenedores para poder transportar los productos. Realmente hay una importante preocupación por el aumento del costo logístico, que se traslada a la materia prima o productos importados”, afirmó.

Desde el rubro ferretería también hay preocupación, ya que están registrando faltante de mercadería como pigmentos para pinturas, algunos pegamentos, alambre, clavos y resina para cañerías y caños de PVC, entre otros. Si bien algunos de ellos pueden ser reemplazados por productos de menor calidad, hay otros que no se están fabricando en el país debido a la falta de materia prima. Guillermo Cabrera, empresario del rubro, afirmó que están registrando una demora de cerca de 40 días, e incluso muchos de los pedidos llegan en menor cantidad a lo solicitado, destacando que el freno que están registrando las importaciones es una cadena que afecta a todos los eslabones.

La construcción es otro de los rubros que está registrando un impacto negativo por las restricciones en importación tanto en maquinaria, material para el asfalto, caños para instalaciones e hierro de bajo diámetro, entre otros. Enrique Velazco, empresario y presidente de la Cámara Empresarial de la Construcción destacó que, si bien la demora varía según el producto o insumo, por ejemplo, para maquinarias viales la entrega ronda para enero del 2022.

Otro sector que está bastante preocupado es el minero. Desde las Cámara Minera de San Juan, su presidente, Mario Hernández, destacó que la situación afecta no solo a la producción, sino también a la exploración, por lo que mantendrá una reunión con integrantes de la cámara para analizar las demoras y ver de qué manera evitar el impacto negativo, ya que si bien hay productos que se pueden sustituir, hay otros que no porque no se fabrican en el país.