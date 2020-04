Amas de Casa pide ayuda para poder pagar los salarios de las trabajadoras de casas privadas

"Más allá de la voluntad de esas empleadoras, la situación no sólo está afectando su propia economía familiar sino que le dificulta la posibilidad de cumplir su responsabilidad con la empleada doméstica, con el consecuente perjuicio a su economía familiar”, advierten.

Asimismo, las dirigentes subrayan que “esta cuarentena que nos ha aislado físicamente y nos demanda una gran proximidad y solidaridad social está mostrando en cada hogar la realidad del trabajo doméstico, la importancia de su organización y realización, el verdadero significado –práctico- de la palabra cuidados, y por lo tanto debería ser inmediato el reconocimiento tanto del trabajo de las empleadas que hoy no pueden concurrir al lugar del trabajo como de sus empleadores que por no poder desarrollar su actividad económica no tiene ingresos y se les dificulta pagar los salarios correspondientes”.

Además destacan que “sería muy ejemplificador que el Estado concurra a apoyar a aquellas familias que vienen cumpliendo como corresponde con la legislación vigente desde 2013 que ha incorporado el trabajo en casas particulares al ordenamiento del derecho laboral, en un histórico logro de la lucha del movimiento de mujeres para que el trabajo en el hogar sea valorizado. Este empeño nos encuentra desde hace 37 años luchando por el Salario y la Jubilación de las Amas de Casay en consecuencia también defendiendo a quienes son empleadas domésticas".

“Comprendemos los esfuerzos que el Estado nacional está realizando pero es nuestra obligación echar luz también por una realidad que lleva demasiado tiempo invisibilizada”, cerraron las amas de casa en su carta al Presidente.