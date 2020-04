'La diplomacia del barbijo' en San Juan y un as bajo la manga

Ante el avance del coronavirus y los problemas financieros que hay en el mundo, China reparte insumos y se hace de buenas migas con varios países de América Latina. Argentina y Chile no son la excepción y con esto San Juan entra en la mira del gigante de Pekin que tiene abiertas intenciones de posicionarse como un actor principal en la hegemonía del mundo.

En nuestro país, al igual que Venezuela, Bolivia, Ecuador, México y Chile, están llegando donaciones de equipos médicos, expertos y consejos para combatir la covid-19. Algo que en el mundo ha sido bautizado por los analistas como la nueva "diplomacia de las mascarillas" de China.

En pocos meses, los pioneros del coronavirus han pasado de ser el origen y centro de una desconocida y nueva enfermedad -que al principio parecía lejana para muchos en Occidente- a exaltar sus victorias contra el nuevo patógeno y ofrecer ayuda humanitaria a otros. Un dato no menor que ha sido cuestionado por las potencias rivales que se disputan el control mundial como EEUU y Rusia.

¿Pero qué tiene que ver todo esto con San Juan?

Nuestra provincia hace rato que mantiene relaciones estratégicas con China, así llegó al único acuerdo que existe hasta ahora con la exitosa provincia de Shandong. Exitosa porque Shandong ocupa el primer puesto entre las provincias chinas en producción de algodón, trigo, oro y diamantes. Tiene grandes depósitos de petróleo y es considerada una de las provincias más ricas de China.

En este sentido se estableció un lazo para promover la cooperación entre ambas provincias, en materia de minería, agrícola, comercial, industrial y en la consolidación de los campos de la ciencia, la tecnología, la educación, la salud,el deporte, el turismo y la cultura. En resumen, la vida.

En el contexto actual de la pandemia, este acuerdo que firmó el gobernador Sergio Uñac con el gobernador chino Gong Zheng en octubre del año pasado, adquiere otra relevancia y posiblemente se convierta en un “as bajo la manga”.

Porque como bien afirmó la ex secretaria de Relaciones Institucionales y próxima coordinadora de Migraciones en San Juan, Elena Peletier, “el cumplimiento de este convenio se va a profundizar seguramente con actas complementarias por el COVID-19”, dijo la funcionaria que fue clave en su momento en el pacto entre las dos provincias y en la Institucionalidad del proyecto del Túnel de Agua Negra.

El presidente de China Xi Jinping y su máximo adversario Donald Trump.

Y explicó que “el gobierno nacional ha hecho avances para que lleguen cargamentos de China, después el presidente va a determinar a qué provincias hacen más falta. Pero con esto China está teniendo una relación muy estrecha con los países, priorizando a los emergentes y revitalizando su permanente estrategia de penetrar en todos los mercados, igual que EEUU”, sostuvo.

Uno de los primeros países en recibir ayuda del socio chino fue Venezuela, con la entrega de unos 4.000 tests de covid-19 a mediados de marzo, poco después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) negara los US$5.000 millones que el gobierno de Nicolás Maduro había pedido al organismo. Después vino Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Chile e incluso se mandaron expertos para analizar el avance de la pandemia en estos países.

“Hoy por hoy, en la hegemonía del mundo China va a tener un protagonismo interesante. Y esta ayuda es una formula, una estrategia para hacer inversiones, penetrar otros mercados y el día de mañana establecer un lazo mayor en su necesidad de solicitar materia prima, algo que en nuestro mercado somos potenciales proveedores”, opinó Peletier que es abogada y tiene una especialización japonesa en la formulación de proyectos internacionales, entre otras credenciales.

Viaje del gobernador y comitiva provincial a China en octubre del año pasado.

Pero China no es el único interesado. Porque en San Juan hay varias ambiciones con la potencia asiática. La minería, la cuestión tecnológica y el comercio en su base, pero como se dijo anteriormente, esto es solo la punta del iceberg para cuando San Juan logre integrarse a los pactos que tiene Chile con China, que ya tienen varios proyectos de mutuo intercambio.

“La ambición de San Juan para posicionarse en el mundo es la salida del pacifico. Chile siempre se ofrece como un país puerto y por eso nosotros trabajamos con la Cuarta Región de Coquimbo, que ya ha logrado varios convenios”, afirmó la funcionaria sobre un accionar que no se le pierde pisada.

Hoy el paso está cerrado y hasta el próximo 26 no hay sentido de abrirlo, como así también es muy probable que las relaciones internacionales no se den de un día para otro. Lo que sí es seguro es que a lo largo de la historia, las crisis han sido caldo de cultivo para un cambio en el poder que rige nuestro mundo, y en esta ocasión no son pocos los que advierten que detrás de la intención china de ser el “salvador de América Latina” pueden venir los intereses comerciales y financieros para hacerse del control hegemónico.