Sindicato de Comercio dijo que no es obligatorio trabajar lunes y martes y saldrán a controlar

Los días lunes y martes próximos se celebra Carnaval en todo el país y ambos días son feriados nacionales. Ante un fin de semana extra largo, la polémica entre trabajadores y empresarios de comercio se reactivó en San Juan. Es que otra vez los dos sectores están en pugna por el trabajo durante estos dos días, ya que los comerciantes quieren abrir sus negocios pero el sindicato pelea por el derecho a descansar de los trabajadores.

La Cámara de Comercio de San Juan salió este martes con un comunicado que adelanta que el próximo lunes 24 de febrero no abrirán las puertas, pero en cambio el martes 25 sí tienen intención de recibir clientes. Ante esto, el Sindicato de Empleados de Comercio aclaró que los trabajadores no pueden ser obligados a trabajar, ya que es un feriado nacional.

Noticias Relacionadas Así trabajará el comercio para los feriados de Carnaval

"Los empleados pueden acordar ir a trabajar, pero el empleador además tiene que asegurarse de que la jornada se cobrará doble y además tendrán jornadas compensatorias en el futuro", explicó Mirna Moral, titular del SEC en la provincia. Estas condiciones, aseguró la sindicalista, son las que impone la ley y para que se cumplen habrá inspectores controlando que se cumplan esas pautas.

Si bien los comerciantes argumentan que abrirán para no perder ventas y aprovechar la llegada del turismo, Moral aseguró que no tiene sentido la decisión de abrir puertas el martes. "No hay disponibilidad de dinero, estamos en la tercer semana del mes. Algunos van a pagar más en luz y sueldos que lo que van a poder vender", argumentó la gremialista.