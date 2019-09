Trabajo para la construcción en Veladero y Tambolar: hay ansiedad pero aún no hay precisiones

Todos los días se agolpa gente en la puerta de la sede de la UOCRA buscando trabajo. Desde el sindicato, Alberto Tovares, informó que desde septiembre hasta fin de año se abre una ventana de esperanza con 700 puestos laborales (400 en Veladero y 300 en la construcción del dique Tambolar). Pero así como se abre esta ventana de esperanza, aún no están definidas las empresas que contratarán personal.

Tovares explicó que por esta razón no se reciben CV ya que no hay certezas sobre cuáles serán las empresas que contratarán mano de obra. No están adjudicados los trabajos aún y es en vano recibir currículums. A medida que vayan solicitándose obreros para cubrir estos puestos, desde el sindicato de la UOCRA.

En San Juan hay 9.000 obreros de la construcción activos, la mayor parte trabaja en la obra pública. La obra privada tuvo una contracción muy grande desde que el acceso al crédito se fue complicando. Cuando los UVA dejaron de ser una opción para las familias de clase media, la gente paró los proyectos. Los emprendimientos privados comenzaron a bajar el ritmo sustancialmente y quedaron en marcha los prioritarios para las empresas. Esto afectó el mercado laboral, que dejó a miles de obreros fuera del circuito, buscando obras temporales para subsistir. Por eso es tan importante estos puestos de trabajo que se abren hasta fin de año.