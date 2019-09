Los sindicatos sanjuaninos no aprueban que partan el bono en cuotas

El Gobierno Nacional anunció este lunes en la tarde que los trabajadores privados de Argentina cobrarán un bono de $5.000. Pero lo cierto es que todavía no hay nada detallado y falta que se publique la letra chica del acuerdo entre Sica y las cámaras empresarias para saber cómo será la puesta en práctica.

La discusión más caliente por estas horas no es si se pagará o no, ya que está confirmado que habrá un bono, sino la metodología. Los primeros en hablar de condiciones fueron los titulares de CAME, que pidieron abonar la suma en cuotas y al parecer el empresariado está muy de acuerdo con esta propuesta.

Los sindicatos no se mostraron del todo conformes y en el caso de los sanjuaninos, varios de ellos se mostraron reticentes a la opción. Es que si bien toma el bono como un alivio para la difícil situación de los trabajadores, temen que la inflación y las subas de precio constantes terminen licuando el impacto del dinero de acá a unos meses.

Los mercantiles, a la espera de la letra chica







Mirna Moral, titular del SEC, aseguró a Tiempo de San Juan que "a los empleados les viene bien y les va a permitir seguir unos días más para llegar a fin de mes. Sobre todo teniendo en cuenta que hay trabajadores que piden adelantos todos los meses por prácticamente la mitad del sueldo".

Para la sindicalista, lo ideal es "la entrega inmediata del bono" pero están a la espera de la "letra chica" o mejor dicho la forma en la que se aplicará el bono. El mayor miedo es que se cumpla la espectativa de, por ejemplo la CAME, de partirlo en 5 cuotas de 1000 pesos, porque este monto "no es nada, se licúan fácil y en febrero, cuando llegue la última cuota, ya no va a significar una ayuda igual que ahora".

Para este sindicato, el mayor desafío a la hora de negociar serán las empresas "medianas y chicas, porque los grandes comercios sabemos que van a pagar".



Para la CGT, el máximo son dos cuotas







Eduardo Cabello, secretario general tanto de la CGT San Juan como de la UOCRA, adelantó que esperan una definición urgente del bono y ya dejó en claro que "la forma ideal de aplicación es de una sola vez y el máximo son dos cuotas" para que el aumento de precios no se coma el beneficio.

Además, el gremialista planteó la preocupación de que luego de que empiecen a pagar el bono, éste "lo trasladen a los precios".

Por eso la clave es "tener una definición pronto para saber cómo se va a aplicar, porque con lo que se sabe hasta ahora lo pueden pagar en una, dos o 10 veces según le convenga a la empresa". Cabello aseguró que ya hay reuniones en Buenos Aires para empezar a definir cómo seguirá la discusión. Eduardo Cabello, secretario general tanto de la CGT San Juan como de la UOCRA, adelantó que esperan una definición urgente del bono y ya dejó en claro que "la forma ideal de aplicación es de una sola vez y el máximo son dos cuotas" para que el aumento de precios no se coma el beneficio.Además, el gremialista planteó la preocupación de que luego de que empiecen a pagar el bono, éste "lo trasladen a los precios".Por eso la clave es "tener una definición pronto para saber cómo se va a aplicar, porque con lo que se sabe hasta ahora lo pueden pagar en una, dos o 10 veces según le convenga a la empresa". Cabello aseguró que ya hay reuniones en Buenos Aires para empezar a definir cómo seguirá la discusión.









Mientras el resto de los sectores tiene como mejor opción la llegada del bono, la UTA se encuentra en una situación diferente. Es que el sindicato de los choferes de corta, media y larga distancia apuesta todo a la paritaria que abrirán durante los próximos días.

"Si conseguimos esta paritaria no tiene ningún sentido recibir esto a cuenta del aumento que vamos a acordar mañana", explicó Marcelo Maldonado, secretario Gremial de la UTA en San Juan. Esto se debe, más que nada, a que el bono de $5000 es en realidad un adelanto de paritarias, esto quiere decir que se descontará del próximo aumento de sueldo de los trabajadores.

Maldonado también criticó la postura de los empresarios locales, que ya adelantaron que "podría haber problemas en caso del bono". "Si esta suma les parece una complicación, no sé qué van a decir cuando se firme la paritaria", dijo. Los choferes prefieren una paritariaMientras el resto de los sectores tiene como mejor opción la llegada del bono, la UTA se encuentra en una situación diferente. Es que el sindicato de los choferes de corta, media y larga distancia apuesta todo a la paritaria que abrirán durante los próximos días."Si conseguimos esta paritaria no tiene ningún sentido recibir esto a cuenta del aumento que vamos a acordar mañana", explicó Marcelo Maldonado, secretario Gremial de la UTA en San Juan. Esto se debe, más que nada, a que el bono de $5000 es en realidad un adelanto de paritarias, esto quiere decir que se descontará del próximo aumento de sueldo de los trabajadores.Maldonado también criticó la postura de los empresarios locales, que ya adelantaron que "podría haber problemas en caso del bono". "Si esta suma les parece una complicación, no sé qué van a decir cuando se firme la paritaria", dijo.

Marcelo Maldonado

vamos a esperar unos días que esté la resolución, es a cuenta de futuros aumentos, a nivel nacional estamos conversando la nueva etapa del aumento

si conseguimos esa paritaria no tiene ningún sentido recibir esto a cuenta si vamos a acordar mañana, vamos a ver

habría que esperar a ver qué se hace con la paritaria, a cualquier institución sindical que se demore esa situacvión es oxígeno, una vez que salga la paritaria se cae al mismo lugar



el sector empresario tiene que etender que esto es una decisión del gobierno nacional

por acta acuerdo se debe sentar a discutir paritaria, si esto les parece una complicación, no quiero saber qué van a decir de una paritaria.

si vamos a exigir el bono o si vamos a firmar la paritiaria. les

la paritaria es nacioanl, se hace para todo el interior del país, se ha solicitado audiencia con atav, no se hace nada particular en la provincia.