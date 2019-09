Empresarios sanjuaninos quieren “reperfilar” el bono de $5000 para trabajadores

Finalmente quedó confirmado el pago de un bono de 5 mil pesos no remunerativo después de una reunión entre el Ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, sectores empresarios y gremios.

Se espera que en los próximos días el Gobierno publique el decreto y así se conozcan los detalles del pago del bono. Algo que tiene expectante no sólo a los trabajadores, sino a los empresarios que ya empiezan a mirar cómo les va a repercutir en sus finanzas.

En un relevamiento realizado con los principales sectores industriales y empresariales de San Juan, un pedido se repite: ir a acordar una forma de pago que no sea en una cuota con los trabajadores y así evitar un golpe más en las finanzas.

Ricardo Salvá (ATAP).

Ricardo Salva en nombre de la ATAP dijo que “es bastante difícil esta decisión, hay empresas que verdaderamente están muy complicadas, que prácticamente han entrado en cesación de pago, ya que las empresas de San Juan se ven comprometidas con la realidad que le toca vivir a las pymes en Argentina. Por un lado creemos que es justo para los trabajadores pero el problema es que nos encontramos en un desequilibrio total en las cuentas” sostuvo. Y agregó que “el pago del bono queda garantizado si sale por decreto pero esto puede repercutir en los servicios de transporte. Es muy complicado seguir cumpliendo con los servicios, pero se van a cumplir igual”.

En este sentido desde la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) aseguraron que este martes van a realizar una propuesta donde buscaran un pago del bono que no los perjudique como empresarios.

Hugo Goransky (Unión industrial).

Desde la Unión industrial, Hugo Goransky anticipó que “no es el bono de 5000 pesos lo único que enfrentan nuestras pymes. Va a haber un diálogo con los trabajadores para poder hacer frente a esta situación. Vamos a tratar de dialogar para consensuar, no solamente esto sino varias cuestiones con políticas industriales que perduren en el tiempo. Esto va coincidir en que conservemos los lugares de trabajo, esto lo único que hace es volver a lastimar a la industria. A nosotros nos hubiera gustado encontrar una forma de consenso, dependiendo de la compañía y su capacidad de pago. Hay muchas empresas que van a quedar debilitadas por esto” sostuvo.

Hermes Rodríguez (Cámara de Comercio).

En tanto que desde la Cámara de Comercio fue Hermes Rodríguez quien afirmó que “esto es una cuestión más bien política que económica. Es un mal momento, no es una solución y va más allá que no lo podemos pagar. Esto va a provocar que ciertas empresas vayan a tener que cerrar porque no lo van a poder pagar al bono. Se vienen los aguinaldos, las vacaciones y otros gastos que las empresas tienen que hacer frentes, por eso digo que esto es más una medida política que económica y en el caso de recibir el bono serán alrededor de 14 mil personas en San Juan” sostuvo y agregó que “también buscaremos acordar cómo será el pago”.

Guillermo Cabrera (CAME).

En la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) ya habían adelantado que querían pagar el bono en 5 cuotas de mil pesos cada una, que en el caso de pagarlo a partir de octubre, serían mil pesos adicionales hasta febrero.

En este sentido el presidente de mencionada entidad, Guillermo Cabrera confirmó que “las pymes no pueden afrontar más gastos, está muy caída la venta. Y CAME ha hecho un acuerdo para que el pago sea en 5 cuotas. Nosotros venimos de anunciar la emergencia pyme, por eso lo veo muy complicado si lo sacan por decreto al modo que va a hacerse. Nosotros pedimos un poco más de flexibilidad. En este momento lo único que alcanza es para pagar los salarios y las mercaderías, es así que si le seguimos agregando costos, más difícil y complicada se va a poner la situación” finalizó.

Desde la Cámara industrial, su presidente Mario Hernández no atendió el teléfono, pero fuentes allegadas a la cúpula directiva confirmaron que primero van a decidir con los gremios y se va a tener en cuenta las necesidades de cada empresa. Nada que escape a lo que pasa en Buenos Aires con personalidades como el presidente de la Coordinadora de Industrias Alimenticias (COPAL), Daniel Funes de Rioja, que destacó el acuerdo y sostuvo que van a ver "la modalidad de pago para que las pymes también puedan hacer frente al bono”.