Confirman la entrega de un bono de $5.000 para los trabajadores privados

El gobierno nacional anunció este lunes el pago de una suma fija de $5.000 no remunerativa y a cuenta de las próximas paritarias para lo trabajadores del sector privado.

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, mantuvo esta tarde un encuentro con empresarios y representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) durante el cual acordaron una recomposición salarial fijada por decreto.

Por parte del sector trabajador estuvieron presentes Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (SOESGyPE), Antonio Caló (UOM), Andrés Rodríguez (UPCN), Armando Cavalieri (Comercio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Jorge Sola (Sindicato de Seguro), Carlos West Ocampo (Sanidad), Robustiano Geneiro (UTHGRA) y Alberto Tomasone (Comercio).

En representación del sector empresario, participaron Miguel Acevedo (UIA), Julio Crivelli (CAMARCO), Daniel Funes de Rioja (UIA), Enrique Matilla (CAME), Pedro Etcheverry (CAC), Ricardo Diab (CAME), Florencia Merensztein, Julián Jajurin (CAME) y Claudio Rodriguez.

También estuvieron presentes el secretario de Comercio Interior, Ignacio Werner; el titular de la Unidad de Coordinación General, Ignacio Pérez Riba; y la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Gabriela Marcello.

“Se logró un principio de acuerdo, luego de intensas reuniones y gestiones, para mejorar el nivel de ingresos de los trabajadores privados ante el incesante incremento de los índices inflacionarios y de pobreza e indigencia”, puntualizaron voceros de la central sindical.

Desde la CAME, informaron que el pago se ejecutará en cuotas y que los detalles se terminarán de definir este martes en una nueva reunión.

Por su parte, el dirigente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, aclaró en TN que el carácter no remunerativo “significa que el importe va a ir al bolsillo del trabajador sin cargas sociales ni otra fiscalidad”.

Y agregó: “Cada convenio podrá modular el pago en cuotas en base a la realidad de cada sector”.

El pago de un bono había sido muy resistido por las cámaras empresarias quienes habían puesto el acento en las dificultades que están atravesando las pymes a causa de la crisis económica.

En ese sentido, el ministro de Producción y Trabajo había declarado que empresarios, funcionarios y sindicalistas debían ser “lo suficientemente prudentes pero creativos y flexibles” para lograr recomponer los salarios “sin ahogar a las pymes”.

Fuente: Infobae.