Para el sector de expendedores de nafta de San Juan, el aumento sigue siendo poco

Este miércoles 18 de septiembre se conoció que el Gobierno Nacional autorizó un nuevo aumento en los combustibles que alcanzará un 4% a oficializarse en las siguientes horas. Ante esta situación, Tiempo de San Juan conversó con Bernardo Turcumán, miembro de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Juan sobre el impacto que tendrá en la provincia.

“Un 4% en realidad es un aumento bastante razonable en relación al precio del petróleo, así que entiendo que esto debe ser una medida parcial, es decir, para intentar arrimarse con otros aumentos a la realidad”, afirmó el empresario. Además, sostuvo que no se iba a poder mantener el precio de la nafta congelado por mucho tiempo culpa de “las variables que se modifican”, haciendo alusión a los precios del dólar y del barril del petróleo.

Noticias Relacionadas El Gobierno autorizó un aumento del 4% en los combustibles

En relación a esto, Turcumán afirmó que no descarta que haya otro aumento en las próximas semanas para “tratar de arrimar más el bochín” y “llegar a un precio más razonable donde las empresas no tengan inconvenientes y al mercado no le falten productos”. Además, advirtió que “ya se está notando un poco la falta de productos”.

Con respecto a la demanda, el empresario afirmó que con los últimos aumentos de precios no ha variado el consumo y que “son razonables teniendo en cuenta un índice cualquiera de inflación, de petróleo y de dólar”. También sostuvo que “el combustible lleva un atraso más grande que del 4%, el precio de la nafta está un 20% atrasado” por culpa del encarecimiento del precio del dólar y del petróleo al orden global.