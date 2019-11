Los industriales sanjuaninos se anticipan y dicen no habrá bono de fin de año

La Unión Industrial Argentina anunció hace unos días que no negociará un bono de fin de año y los industriales sanjuaninos se plegarán a este plan de acción. Así lo confirmó Hugo Goransky, presidente de la Unión Industrial de San Juan, a Tiempo de San Juan.

Según el empresario, el sector no está en condiciones de pagar un monto extra a fin de año y dijo que el esfuerzo se está haciendo "aportando y apoyando con mucho esfuerzo para seguir trabajando, para que no haya despidos y que se puedan dar vacaciones". Según dijo, los industriales quieren "ver el vaso medio lleno" y por eso esperan que se ponga el foco en "medidas que estimulen el trabajo y la producción".

A pesar de la mala noticia, los trabajadores no tendrían más opciones que aceptar las condiciones, ya que la CGT acordó con la UIA no pelear por el bono de fin de año, una decisión que cobró aun más fuerza después de las últimas estadísticas del sector, que tuvo una baja de la producción del 2.8% en el mes de octubre. Sería la primera vez en años que no discutirían la posiblidad del monto extra.

Los anuncios de Alberto, aprobados

Si bien Goransky no quiso "ponerle una nota" a los anuncios económicos del presidente electo, ya que aseguró que "son todos trascendidos", si tuvo buenas críticas sobre los primeras supuestas medidas. En concreto, el presidente de la Unión Industrial habló sobre las facilidades impositivas y la emergencia ocupacional que dictaría Fernández.

Sobre las nuevas condiciones de Moratoria que implementaría el próximo Gobierno, que incluiría quitas en las deudas con AFIP de monotributistas, PYMES y otros empresarios, el empresario se mostró de acuerdo. Dijo que espera que se implementa "una moratoria que sea para que realmente las empresas puedan producir tranquilas, ya que la presión impositiva ha sido agobiante". Además Goransky insistió en la necesidad de "una reforma tributaria", una de las medidas que vienen pidiendo desde hace años a diferentes gobiernos.

El sanjuanino también se refirió a la emergencia ocupacional que declararía poco después de la asunción y dijo que le parece "muy bien que en vez de hablar de medidas regresivas como doble indemnización y se pueda hablar de nuevas formas de contratación e impulso a las contrataciones". El presidente de la UIA volvió a insistir con que uno de los problemas de competitividad del sector industrial tiene que ver con el costo impositivo de los trabajadores que producen los aportes que pagan y dijo que esperan medidas "que hagan a las industrias más competitivas y que podamos contratar a más trabajadores".