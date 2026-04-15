Empleo en crisis: en un año se perdieron 124.700 puestos formales y solo crecen los monotributistas

El empleo asalariado registrado se redujo 1,2% (equivalente a 124.700 trabajadores menos) en enero, en comparación con el mismo período del año pasado.

Se registraron caídas en el sector asalariado privado (94.200 personas menos), en el sector público (29.400 trabajadores menos) y, en menor medida, en el trabajo en casas particulares (1.200 personas menos).

Por su parte, el trabajo independiente - en su mayoría más inestable y precario y que muchos empleadores utilizan para eludir la relación de dependencia— tuvo un crecimiento de 85.800 personas por el fuerte aumento de los monotributistas (93.700), mientras que la cantidad de monotributistas sociales se redujo (2.300 menos) y la de autónomos cayó en 5.600 personas, de acuerdo a los datos de la Secretaría de Trabajo.

En tanto, las expectativas de las empresas para los próximos 3 meses son negativas: “del 6,9% de las empresas que esperan tener cambios en sus dotaciones de personal , el 3% espera aumentarla y 3,9% espera disminuirlas”, según la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) de febrero pasado.

En tanto, el Gobierno prometió seguir ajustando el empleo público que registra 135.000 empleados menos que al inicio de la gestión de Javier Milei.

Con relación a noviembre de 2023, hay una pérdida de casi 200.000 asalariados privados.

El Informe oficial señala que “a partir de septiembre de 2023 comenzó una etapa de destrucción neta del empleo, tendencia que se acentuó durante el primer trimestre de 2024, con una caída mensual promedio de 0,4%. Sin embargo, a partir de abril de 2024 la contracción del empleo comenzó a moderarse, y en el tercer trimestre de 2024 la caída se detuvo. Ya en el cuarto trimestre de 2024, comenzó una recuperación moderada, con una tasa de crecimiento del 0,1% mensual. Esta recuperación fue parcial y de corta duración: durante los primeros cinco meses de 2025, el empleo se estancó, alternando leves subas y bajas mensuales, pero manteniéndose en niveles similares a los de diciembre de 2024. Finalmente, a partir de junio 2025 se inicia un período de destrucción neta de empleo”.

En términos interanuales, el balance negativo en el empleo privado muestra que la expansión en los sectores de Pesca (+2,7%); Suministro de electricidad, gas y agua (+0,7%); Enseñanza (+0,6%) y Construcción (+0,4%) no logró compensar la caída del empleo observada en otros sectores económicos, particularmente en Explotación de minas y canteras (-8,5%); Industrias manufactureras (-3,6%); Intermediación financiera (-3,0%) y Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-1,5%)”, detalla el Informe de Trabajo.

FUENTE: Clarín