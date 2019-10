La Justicia ordenó al macrismo que le devuelva el IVA a San Juan y a otras provincias

El Gobierno Nacional instruyó al Banco Nación a pagar hoy $ 674.061.751 a 15 provincias, entre las que se encuentra San Juan, en concepto de “monto retroactivo” derivado de esa cautelar.

La decisión fue a instancias de una sentencia de la Corte Suprema ratificando la cautelar presentada por los estados provinciales.

El dinero recuperado por las provincias corresponde sólo a IVA. Ganancias también será recibido por los estados provinciales, pero aún se espera la disposición, pese a que el fallo lo reconoce.

El ministro de Hacienda y vicegobernador electo, Roberto Gattoni, precisó a Tiempo de San Juan el caso de nuestra provincia: “Nosotros tenemos que recibir ahora 44 millones de forma retroactiva”.

“También”, amplió, “tenemos que cobrar un goteo que sumarían 1.680.000 por 6 días de octubre, es decir, ese monto por seis, y en la mismas condiciones 2 millones por 25 días de noviembre, casi 1.9 millón por 21 días de diciembre y 1.8 millón por 22 días de enero”.

“De todos modos, estos montos no podemos confirmarlos, porque es un impuesto que aún no se cobró, depende de un consumo que aún no se realizó, y no podemos calcularlos con los índices del año pasado, ya que las condiciones de consumo cambiaron”, apuntó.

“Ganancias está dentro del mismo fallo, está reconocido que nos corresponde, pero se verá más adelante como se reintegra, no en este momento”, amplió.

Los montos están algo confusos para todas las provincias. El cálculo es muy complicado, por lo que los ministros de Economía provinciales piensan poner la lupa sobre esa cifra el próximo miércoles, luego de la prevista reunión de la CFI.