Tras el fallo de la Corte, San Juan busca saber cómo y cuánto le van a pagar

Con la decisión de la Corte Suprema de Justicia recién sacada del horno, que establece que la reducción del IVA y del Impuesto a las Ganancias no deben tener impacto en las arcas provinciales, dándole la razón a la presentación judicial que hizo San Juan junto a 14 provincias más tras las PASO, ahora la gestión uñaquista está expectante en cómo y cuánto pagará Nación la retribución que corresponde.

En diálogo con AM1020, el ministro de Hacienda local, Roberto Gattoni, celebró el fallo de la Corte, al que calificó “de estricta justicia” porque “las provincias reclamamos que con una medida unilateral se desfinanciaba a las provincias y que esto impactaba de manera severa”. Ahora, no tienen la menor idea de cómo se implementará la medida, dijo el ministro, y están expectantes de cómo y cuánto pagará Nación.

“Las 15 provincias que hemos reclamado a través de la cautelar tenemos derecho a ser resarcidos en el costo fiscal y esto significa que la recaudación por la rebaja del IVA y del Impuesto a las Ganancias tienen que ser resarcidas. Cómo lo van a hacer es la pregunta del millón porque todavía nosotros no sabemos de qué manera la Nación lo va a instrumentar”, analizó Gattoni en las declaraciones radiales.

El ministro resaltó que “hay que tener en cuenta que no se debe hacer descuentos pero no es tan fácil de implementar. Tendrá que tener una rápida intervención la Comisión Federal de Impuestos, que tiene a su cargo el control del cumplimiento de las normas de coparticipación y creo que va a llevar unos días y se va a implementar un sistema no sé si diariamente o semanalmente”. Y agregó que “lo importante es saber que las provincias tenemos razón y que esta medida era un despropósito y agravaba seriamente los acuerdos jurisdiccionales”.

El ministro defendió el reclamo de las provincias y opinó sobre la situación incómoda en la que queda el Gobierno Nacional que “la Nación se va a ver beneficiada por mayor reintegro de las exportaciones que no se coparticipan y esta decisión debería haber sido acordada. Buscar que el peso que las decisiones fiscales sea tomada viendo la situación de las jurisdicciones no se puede decidir como lo hizo el Gobierno Nacional”

¿Cuánta plata hay en juego?

Sobre cuánto dinero llegará a San Juan producto de los no descuentos, Gattoni aseguró que “las primeras estimaciones son por 1.300 millones de pesos, pero habrá que ver. El Gobierno Nacional decía que en septiembre nosotros con la inflación esto lo íbamos a ver compensado, que no iba a tener efecto en la recaudación. Pero todo lo contrario. La recaudación fue menor que en agosto, hemos tenido una caída severa”.

Agregó que “determinar puntualmente en cuánto impacta la rebaja del IVA en estos 15 productos es un poco difícil, lo que es más fácil es Ganancias. Habrá que hacer los números y ver de qué manera serán retribuidos a la provincia esos importes”.

Sobre los montos que Nación debería enviar a las provincias calculando entre septiembre y diciembre de este año, en un análisis del Instituto de Análisis Fiscal (IARAF) que publica Infobae, la cifra global es de poco más de 34.000 millones de pesos, ubicando a San Juan con 1081 millones de pesos.

Según Infobae, el costo fiscal directo del alivio a Ganancias e IVA se estima en un total de 59.362 millones de pesos desde setiembre a diciembre de este año, inclusive, según IARAF (48.000 millones de Ganancias y 11.300 millones por la rebaja a 0% para el IVA de un grupo de alimentos), de los cuales el 55,5% debía ser absorbido por las provincias. Ahora, eso no pasará.

Esta decisión de la Corte significaría entonces un aumento de dicho déficit del orden del 30%. Esto no lo puede hacer porque incumpliría con la meta del FMI, entonces el Tesoro Nacional tendrá que encontrar otras fuentes de recursos para cubrir ese porcentaje.