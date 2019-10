El Día de la Madre se viene frío en ventas en San Juan

El pronóstico para el Día de la Madre no parece tener muchas buenas noticias, tanto si se habla del termómetro como de las ventas del comercio sanjuanino. Es que en medio de la crisis económica, el día no sólo anticipa nubes y posible lluvia, sino que también un número bastante bajo de ganancias para el sector mercantil sanjuanino.

El festejo de este domingo 20 es históricamente uno de los que marca la agenda de los comerciantes sanjuaninos. Cada año los empresarios esperan esta fecha para hacer repuntar las ventas y publican ofertas o promociones para incentivar el consumo. Incluso compran stock especialmente para poder cubrir las necesidades de los clientes.

Para este octubre de 2019 la situación es muy diferente, ya que pocos están comprando, las ofertas son menos que años anteriores y las perspectivas no son muy altas. Según contó Hermes Rodríguez a Tiempo de San Juan, la crisis golpeó profundamente los objetivos a cumplir para el comercio sanjuanino, que espera una mejora de ventas, pero muy por debajo de esa "semana salvadora" que era hace algunos años.

"Estamos en una situación muy complicada, no hay muchas ofertas ni promociones, aunque estamos esperando para ver si esta semana repunta un poco", resumió el presidente de la Cámara de Comercio de San Juan. Mientras que años anteriores había a esa altura más movimiento, en el microcentro sanjuanino se vieron algunas ventas más durante el fin de semana, pero todavía no definen si fue por el Día de la Madre o por la llegada de turistas.

De cada lado del mostrador hay problemas a la hora de adquirir los regalos para este fin de semana. Los compradores cuentan con menos efectivo y algunos hasta decidieron usar la tarjeta de crédito para conseguir los regalos, incluso si los precios no son muy altos. Además, los rubros que salen en esta época, que son indumentaria y calzado, han sufrido aumentos de entre el 40% y el 50%.

Los comerciantes, por su lado, no pueden reponer ni comprar el stock que solían adquirir para esta época. "Para comprar en las fábricas tienen que poner todo el dinero de una, que no siempre tienen, porque para adquirir a cuenta lo hacen en dólares o calculando a un dólar a $72, como le pasó a un comercio sanjuanino", relató Rodríguez. Por lo tanto, la mayoría compra apenas lo indispensable y sólo lo que se está vendiendo más, ya que no quieren arriesgar a nuevas opciones de regalos que luego no podrán vender.