12.000 puestos de trabajo: lo que pone en juego la Ley de Humedales en San Juan

En San Juan, sobre todo, la situación también sería alarmante. La provincia es la más importante del país en cuanto a actividad minera, seguida por Santa Cruz, Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Mendoza, Córdoba, San Luis, La Pampa, Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Santiago del Estero, Río Negro, Chubut, Neuquén y Tierra del Fuego. En este caso, en San Juan

En San Juan, según informó Hugo Goransky, titular de la Unión Industrial local, son unos 12.000 puestos los que estarían en riesgo con el proyecto de Ley de Humedales. Se trata de 12.000 trabajadores directos y contratistas que pertenecen a todo el sector minero que se desarrolla en la provincia.

Si bien los datos son preocupantes, Goransky señaló que la decisión de posponer el tratamiento del proyecto dio tranquilidad a todo el sector. "No puede ser una ley general para todo el país, no es la misma realidad la del Norte que la del Sur del país. Cada provincia tiene una declaración de impacto ambiental y leyes y no sólo para el sector minero, sino también para el industrial, agricultura y construcción. La Ley de Humedales debe existir, pero debe tener en cuenta el federalismo y las leyes existentes en cada provincia", resaltó el empresario.

Cabe destacar que la Cámara de Diputados de la Nación escuchará las posiciones de cada una de las provincias argentinas, que a través de sus funcionarios podrán exponer su situación particular, análisis y propuestas en resguardo de su ambiente, su actividad productiva, industrial y de empleo de cada lugar, generando el consenso necesario para el desarrollo de la Argentina.

Qué es la ley de humedales

El régimen de presupuesto mínimos para la protección de humedales (el nombre técnico de la ley) contempla:

Crear un Inventario Nacional de Humedales en cada provincia

Ordenar los humedales y tipificar qué tipo de actividades y cómo pueden realizarse allí (plazo de 2 años)

Pedir estudios ambientales cada vez que se quiera emprender una actividad productiva en esos territorios

Creación de un Fondo Nacional de Humedales para su protección y conservación

Sanciones como multas y apercibimientos y pena de cárcel para quienes violen los principios de la ley

En 2013 y 2016 esta iniciativa tuvo media sanción en el Senado, pero después se cayó por falta de tratamiento en Diputados. El año pasado, el proyecto perdió estado parlamentario, por lo que fue presentado de nuevo a principio de este año.