Con gestiones sanjuaninas, posponen el tratamiento de la ley de humedales para escuchar a las provincias

Así, la reunión prevista para mañana a las 10, como continuidad del cuarto intermedio de la iniciada el jueves pasado, quedo finalmente suspendida sin nueva fecha de realización.

La normativa busca establecer parámetros sobre qué tipo de actividades productivas se pueden desarrollar y cuáles no en cada área donde funcionan los ecosistemas del humedal. Al respecto, Allende señaló a Tiempo de San Juan que todos los legisladores de la provincia están de acuerdo con la Ley de Humedales. “Hay que cuidar el medio ambiente y los ecosistemas, pero estamos convencidos que se puede perfectamente funcionar, cuidar los humedales y que eso no afecte la actividad productiva de la provincia y el país”, afirmó.

Allende señaló “la ley tal cual está no permitiría nuevos proyectos, no deja un camino donde se pueda compatibilizar el desarrollo productivo con el cuidado del ambiente. Los distintos sectores no habían hecho un análisis de lo profundo que es esta ley y lo perjudicial que es para muchas de las actividades de la provincia, no solo para la minería. Mi intención fue poner sobre la mesa el tema y la gravedad de la situación”.