Los argumentos de los industriales para rechazar la Ley de Humedales

En diálogo con Tiempo de San Juan, Goransky sostuvo que "indudablemente este es un debate de toda la producción, no sólo de la minería, porque esto generaría problemas en todos los sectores productivos. Y otra cosa no menor es que tiene que haber respeto del federalismo, porque los recursos son de las provincias. Y creo que en cada provincia existen los ministerios y en el caso de San Juan la declaración de impacto ambiental, entonces lo que creemos es que cualquier ley que salga a nivel nacional no puede vulnerar los derechos de cada provincia. Y ya existen leyes que penan, en el caso de la problemática de Entre Ríos, las quemas. Entonces no puede haber superposición ni tampoco confusión. Porque cada inversión que haya, no solo en el sector minero, es mucho dinero el que se pone y creo que hay que darle la seguridad a los inversores que el día de la mañana con una ley de este tipo puedan poner un recurso de amparo y puedan parar un proyecto".

WhatsApp Image 2022-09-29 at 1.32.36 PM.jpeg Hugo Goransky en la presentación que realizaron este miércoles diferentes organizaciones de San Juan sobre la ley de humedales.

La UIA hizo una propuesta con observaciones punto por punto al proyecto del diputado Grosso, sobre cómo debería modificarse la iniciativa para afectar lo menos posible a las actividades económicas.

Este miércoles, la Cámara de Diputados de la Nación, a instancias de la mayoría de los presidentes de los bloques parlamentarios, suspendió el plenario de comisiones de Recursos Naturales, Agricultura y Presupuestaria previsto para este jueves en el que se iba a tratar el proyecto de ley de humedales. La decisión surgió tras acceder a un pedido de varios gobernadores para ser escuchados en el marco del debate.

A continuación, la propuesta completa de la UIA sobre la ley de humedales: