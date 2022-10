Vino patinando desde Perú y espera los World Skate Games en una casa abandonada

91457d1e-bb7a-4e86-bca9-b5d057d51fe0.jpg

"Hemos recorrido más de 2 mil kilómetros en patines, ya que en algunos tramos nos han jalado. La idea de venir a San Juan patinando surgió por Anderson Zuluaga, deportista colombiano, quien lo había hecho desde Medellín hasta Lima. Él me hizo la invitación y acepté, no lo dudé. Mi familia me preguntaba si era en serio, que por qué le salía con cada cosa. Pero siempre he tenido el apoyo de mis padres y aquí estoy", comentó el joven a Tiempo de San Juan.