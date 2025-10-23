UPCN suma rodaje: jugará amistosos en Mendoza y Chile antes del arranque de la Liga Argentina

UPCN San Juan Vóley entra en la recta final de su preparación de cara al inicio de la Liga Argentina . Después de una exigente pretemporada, el equipo dirigido por Fabián Armoa afrontará una serie de amistosos que le permitirán ajustar ritmo, sistemas y volumen de juego antes del debut oficial.

El primer desafío será en Mendoza, donde Los Cóndores participarán de un cuadrangular que se desarrollará en el Club General San Martín Pacífico. El cronograma de partidos será el siguiente:

-Viernes 24 de octubre – 21hs: vs. Mendoza de Regatas

-Sábado 25 de octubre – 11hs: vs. San Martín de Porres

-Sábado 25 de octubre – 16:30hs: vs. San Martín Pacífico

Estos encuentros servirán para seguir aceitando la conexión entre las distintas líneas del plantel, que combina jugadores experimentados con jóvenes de proyección y variantes en todas las posiciones.

Una vez concluida la escala en Mendoza, el conjunto sanjuanino viajará a Chile, donde disputará dos amistosos internacionales frente al Club de Vóleibol Linares, uno de los protagonistas de la Liga A1 chilena. Los partidos se jugarán en el Club Linares, en las siguientes fechas:

-Martes 28 de octubre – 19hs

-Miércoles 29 de octubre – 19hs

La gira por el país trasandino será clave para que UPCN gane ritmo competitivo y termine de afinar detalles antes del comienzo de la Liga Argentina, programado para el 6 de noviembre.