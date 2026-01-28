miércoles 28 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Primera División

Un River entonado enfrenta a Gimnasia de en el Monumental

El Millonario recibe en su casa al Lobo de La Plata este miércoles desde las 20hs, en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
G_yN_tbWgAA9hoI

River venció a Barracas Central en su debut en el Torneo Apertura y Marcelo Gallardo piensa ratificarle la confianza a los mismos once para el partido ante Gimnasia del próximo miércoles. A la espera de que Franco Armani y Marcos Acuña recuperer ritmo futbolístico, el Muñeco volvería a confiar en Santiago Beltrán y Matías Viña. Además, Tomás Galván volvería a tener una oportunidad en la mitad de la cancha.

Lee además
con gol de arquero, el benfica obtuvo un triunfo historico ante el real madrid
Video

Con gol de arquero, el Benfica obtuvo un triunfo histórico ante el Real Madrid
bombazo: river abrocho al ecuatoriano kendry paez que juega en chelsea
Rompió el mercado

Bombazo: River abrochó al ecuatoriano Kendry Páez que juega en Chelsea

El arquero campeón del mundo viene de un desgarro en su gemelo derecho, una zona que puede ser traicionera. Por eso, la idea es que sume más entrenamientos a la par del resto para no correr riesgos de que se resienta y deba perderse un tramo más largo del certamen. El pibe de 21 años que debutó oficialmente ante el Guapo volvería a estar desde el arranque.

En el lateral izquierdo, el uruguayo repetirá titularidad tras su buen estreno y los dos amistosos en buen nivel. Su inserción en el equipo le dio al DT la tranquilidad de darle más tiempo de recuperación al Huevo. Aquel pisotón sufrido ante Racing sobre el cierre del Torneo Clausura no le permitió hacer la pretemporada con normalidad y, ya con el alta, ahora busca su mejor forma física.

En el medio, el flamante tándem conformado por los dos refuerzos (Aníbal Moreno y Fausto Vera) se mantendrá inalterable. A su lado volvería a estar Tomás Galván, de aceptable debut como titular con la banda roja, y Kevin Castaño, ya recuperado, estaría entre los suplentes. Más adelante, otra vez, el capitán Juan Fernando Quintero.

En el ataque, Sebastián Driussi estará como referencia y su acompañante volvería a ser Facundo Colidio. A pesar de su floja producción ante Barracas, el ex-Tigre volvería a estar en el costado izquierdo del ataque. Ian Subiabre, también de irregulares minutos en el debut, seguirá en el banco. Lo mismo sucederá con Maximiliano Salas, quien hoy es el '9' suplente y cuyo ingreso le permitió al Gordo jugar más suelto y mostrar su mejor versión de frente al arco.

La formación de River vs. Gimnasia, por el Torneo Apertura

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Los datos de River vs. Gimnasia, por el Torneo Apertura

Hora: 20.00.

TV: TNT Sports.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: Monumental.

Seguí leyendo

Tivani, entre médicos y el aliento de la gente tras sufrir una tremenda caída: "Gracias a Dios estoy bien"

Cobarrubia ganó con el corazón en la boca y Contte no suelta la punta de la Vuelta a San Juan

Video: así fue la impactante caída de Nicolás Tivani y un ciclista de Brasil a metros de la llegada

Boca visita a Estudiantes en medio de la polémica por el pase del Ruso Ascacibar

Franco Colapinto fue protagonista y se convirtió en el segundo más rápido en los tests de la Fórmula 1

Con caras nuevas y mayoría de sanjuaninos, los 12 hockistas convocados para disputar la Copa de las Naciones

"Atrasan y generan violencia": periodistas sanjuaninas salieron al cruce de las polémicas declaraciones de Horacio Pagani

UPCN afronta el Tour 5 de la Liga Argentina, con tres partidos en la parte alta de la tabla

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
cobarrubia gano con el corazon en la boca y contte no suelta la punta de la vuelta a san juan
Etapa 5

Cobarrubia ganó con el corazón en la boca y Contte no suelta la punta de la Vuelta a San Juan

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Tras las masivas denuncias de estafa contra Branka Motors, allanan otra concesionaria y secuestran dos motos
En Capital

Tras las masivas denuncias de estafa contra Branka Motors, allanan otra concesionaria y secuestran dos motos

El después de la creciente: restos de embarcaciones y sedimentos acumulados marcan el impacto del temporal en los paradores del dique Punta Negra. video
Recorrida de Tiempo de San Juan

La creciente en el dique Punta Negra: así quedaron los paradores

El sanjuanino detenido el miércoles pasado. Roberto Castro Rojas ya había estado preso por otro resonante caso de tráfico de droga.
Impactante revelación

Uno de los sanjuaninos presos por los 64 kilos de cocaína purgó condena por el tráfico de 784 kilos de marihuana

Admitieron que secuestraron a sus cuatro hijos en Santa Lucía y los condenaron: no podrán acercarse a ellos
UFI CAVIG

Admitieron que secuestraron a sus cuatro hijos en Santa Lucía y los condenaron: no podrán acercarse a ellos

Una creciente volvió a cortar el acceso a Zonda y pidieron evitar la zona
Temporal

Una creciente volvió a cortar el acceso a Zonda y pidieron evitar la zona

Te Puede Interesar

Un encapuchado asaltó con un cuchillo al empleado de una estación de servicio de Caucete
Robo armado

Un encapuchado asaltó con un cuchillo al empleado de una estación de servicio de Caucete

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cobarrubia ganó con el corazón en la boca y Contte no suelta la punta de la Vuelta a San Juan
Etapa 5

Cobarrubia ganó con el corazón en la boca y Contte no suelta la punta de la Vuelta a San Juan

¿Cómo manejar las finanzas personales en estos tiempos? Un economista sanjuanino da claves para salir del pozo (o intentarlo)
Economía familiar

¿Cómo manejar las finanzas personales en estos tiempos? Un economista sanjuanino da claves para salir del pozo (o intentarlo)

Una familia que volvía de Chile por Agua Negra volcó: mirá el video
Accidente en la cordillera

Una familia que volvía de Chile por Agua Negra volcó: mirá el video

El límite entre San Juan y Mendoza, cubierto por agua: el video que muestra las inundaciones en Ruta 40
Inclemencias climáticas

El límite entre San Juan y Mendoza, cubierto por agua: el video que muestra las inundaciones en Ruta 40