sábado 30 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Declaraciones

Un exjugador de Boca rompió el silencio y contó que se llevó una gran decepción con Carlos Tevez

El padre de un jugador del Xeneize explicó que esperaban una actitud diferente y a la altura de la figura del Apache, pero eso no ocurrió.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Carlos Tevez&nbsp;

Carlos Tevez 

Fernando Komar, padre del futbolista Juan Cruz Komar, reavivó una vieja herida al recordar la final de la Copa Argentina 2015 entre Boca y Rosario Central en el estadio Mario Alberto Kempes. El partido terminó con victoria del Xeneize por 2-1.

Lee además
Rodrigo Pastorini, ex Peñarol y Nacional, anotó el 2-0 del Deportivo LSM y después se fue expulsado. 
Fútbol internacional

El Deportivo LSM, el club de Messi y Suárez, debutó en la cuarta división de Uruguay: cómo salió
colapinto se quedo en la q1 y partira 16° en el gran premio de paises bajos
Fórmula Uno

Colapinto se quedó en la Q1 y partirá 16° en el Gran Premio de Países Bajos

La final tuvo decisiones arbitrales muy cuestionadas, como un penal fuera del área y un gol en offside, que dejaron a Komar, en aquel entonces juvenil de Boca, con una sensación de injusticia. Incluso rechazó la medalla de campeón, argumentando: “Fue un robo, no hay nada que festejar”.

Según Fernando, la relación quedó cada vez más distante. “Fue bastante feo, yo esperaba de un referente increíble como Tévez que le dijera: ‘vení pibe, vení, fijate’. No es así. A lo mejor tenés razón, pero recibí la medalla”, lamentó por la actitud del exjugador.

image

Años de ese episodio, padre e hijo volvieron a cruzarse con Tévez, esta vez en el contexto de Rosario Central, donde Komar hacía su carrera como jugador y el Apapche como entrenador. Lejos de calmar la tensión, la bronca reflotó cuando Komar regresaba de una lesión de meniscos y se resintió. Fernando relató que, en pleno sanatorio, Tévez dijo “el que no quiera jugar, que no juegue”. Una frase que lo llevó a cuestinar al Apache: “¿Que te hace pensar eso?”.

Tévez, exfigura de Boca y ahora DT de Talleres de Córdoba, afronta una situación comprometida, ya que su equipo está 28.º de 30 en la tabla anual, con riesgo de descender. Por otro lado, Komar consolidó su lugar como titular en Rosario Central, que marcha 6.º en su zona y lidera la tabla anual

Fuente: TN

Temas
Seguí leyendo

Mal clima en San Juan: suspenden los partidos del fin de semana en la Liga Sanjuanina

Motociclismo, fútbol y mucho polideportivo: la agenda deportiva de este fin de semana

Ariana Correa acelera en el circuito de Juan María Traverso por el Superbike Argentino

Tras el fallo contra la Cuarta de Marquesado, aseguran que les 'cortaron las piernas' y piden que les bajen la sanción

Franco Colapinto tuvo una destacada actuación: finalizó 9° en las prácticas libres del GP de Países Bajos

Gallardo mete mano en el equipo para enfrentar a San Martín: los nombres que podría cambiar

Miguel Ángel Russo analiza el único cambio que meterá en Boca Juniors para visitar a Aldosivi en Mar del Plata

Duras críticas de Flavio Briatore a Franco Colapinto: "Quizás necesite...″

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
mal clima en san juan: suspenden los partidos del fin de semana en la liga sanjuanina
Comunicado oficial

Mal clima en San Juan: suspenden los partidos del fin de semana en la Liga Sanjuanina

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Así fue el operativo del Grupo GERAS con el can Farkas para desbaratar un kiosco narco en Rivadavia
Mirá el video

Así fue el operativo del Grupo GERAS con el can Farkas para desbaratar un kiosco narco en Rivadavia

El empleado judicial admitió que filtraba información a la banda de los roba ruedas y fue condenado a un año de prisión
Juicio abreviado

El empleado judicial admitió que filtraba información a la banda de los "roba ruedas" y fue condenado a un año de prisión

Una bala y el temible mensaje de un sanjuanino a su expareja: Venezolana, te llegó la hora
Violencia de género

Una bala y el temible mensaje de un sanjuanino a su expareja: "Venezolana, te llegó la hora"

Mirá el puesto que ocupan los sanjuaninos en el ranking de senadores con más asesores
El listado completo

Mirá el puesto que ocupan los sanjuaninos en el ranking de senadores con más asesores

Cuatro allanamientos positivos en Chimbas tras robo en el Casa 2000 del Patio Alvear
Operativo policial

Cuatro allanamientos positivos en Chimbas tras robo en el Casa 2000 del Patio Alvear

Te Puede Interesar

En Obras Sanitarias de San Juan, cómo opera la brigada especial para señalización full time que busca salvar vidas y evitar juicios por baches
En las calles

En Obras Sanitarias de San Juan, cómo opera la brigada especial para señalización full time que busca salvar vidas y evitar juicios por baches

Por Miriam Walter
El temporal de Santa Rosa dejó lamentables postales en La Chimbera, 25 de Mayo
Daños en 25 de Mayo

Temporal de Santa Rosa: una familia fue evacuada en La Chimbera

Ya se ve la metamorfosis de la Quebrada de Zonda que sumará una confitería y un monumento a Malvinas
Turismo y más

Ya se ve la metamorfosis de la Quebrada de Zonda que sumará una confitería y un monumento a Malvinas

Histórico: reabrieron la escuela en Gualcamayo y por primera vez una ministro de Educación visitó el paraje
Deber cumplido

Histórico: reabrieron la escuela en Gualcamayo y por primera vez una ministro de Educación visitó el paraje

Asado bajo el agua frente a la UVT, el emprendimiento familiar que no se cancela por mal clima
Historias sanjuaninas

Asado bajo el agua frente a la UVT, el emprendimiento familiar que no se cancela por mal clima