Un exjugador de Boca rompió el silencio y contó que se llevó una gran decepción con Carlos Tevez

Fernando Komar, padre del futbolista Juan Cruz Komar , reavivó una vieja herida al recordar la final de la Copa Argentina 2015 entre Boca y Rosario Central en el estadio Mario Alberto Kempes. El partido terminó con victoria del Xeneize por 2-1.

La final tuvo decisiones arbitrales muy cuestionadas, como un penal fuera del área y un gol en offside, que dejaron a Komar , en aquel entonces juvenil de Boca, con una sensación de injusticia. Incluso rechazó la medalla de campeón, argumentando: “Fue un robo, no hay nada que festejar”.

Según Fernando, la relación quedó cada vez más distante. “Fue bastante feo, yo esperaba de un referente increíble como Tévez que le dijera: ‘vení pibe, vení, fijate’. No es así. A lo mejor tenés razón, pero recibí la medalla”, lamentó por la actitud del exjugador.

image

Años de ese episodio, padre e hijo volvieron a cruzarse con Tévez, esta vez en el contexto de Rosario Central, donde Komar hacía su carrera como jugador y el Apapche como entrenador. Lejos de calmar la tensión, la bronca reflotó cuando Komar regresaba de una lesión de meniscos y se resintió. Fernando relató que, en pleno sanatorio, Tévez dijo “el que no quiera jugar, que no juegue”. Una frase que lo llevó a cuestinar al Apache: “¿Que te hace pensar eso?”.

Tévez, exfigura de Boca y ahora DT de Talleres de Córdoba, afronta una situación comprometida, ya que su equipo está 28.º de 30 en la tabla anual, con riesgo de descender. Por otro lado, Komar consolidó su lugar como titular en Rosario Central, que marcha 6.º en su zona y lidera la tabla anual

Fuente: TN