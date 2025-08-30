sábado 30 de agosto 2025

Liga Profesional

Marcelo Gallardo mantiene tres dudas de cara al partido contra el Verdinegro

El Muñeco maneja algunas incógnitas para el duelo entre el Millonario y el Santo del Pueblo Viejo por el Torneo Clausura.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La titularidad de Lautaro Rivero es una de las dudas que tiene Marcelo Gallardo.

River Plate enfrentará a San Martín de San Juan por la séptima fecha del Torneo Clausura en el Estadio Más Monumental y Marcelo Gallardo todavía no definió el 11 titular para dicho compromiso. El conjunto "Millonario" quiere volver a la victoria después del empate contra Lanús en la jornada anterior y también después de lo sucedido en Copa Argentina donde igualó sin goles contra Unión de Santa Fe más allá de que luego lo venció por penales con Franco Armani como figura. Hasta el momento, el DT tiene algunas incógnitas que todavía no despejó.

Si bien el "Muñeco" no decidió quiénes serán los que estarán desde el arranque, existe la chance de que haya rotación para este cotejo teniendo en cuenta el mencionado duelo ante el "Tatengue" donde los de Núñez sufrieron más de la cuenta. En principio, uno de los que se perfila para estar desde el primer minuto es Lautaro Rivero, quien estará reemplazando a Paulo Díaz, jugador que tuvo un muy buen desempeño hasta ahora. Claro que, el chileno no quiere perder terreno a manos del joven que atraviesa un gran presente.

No sólo la duda está en la defensa, sino que también en el mediocampo ya que puede sumar minutos otra vez desde el inicio Kevin Castaño, más allá de que su compatriota Juanfer Quintero es candidato a jugar. Por otro lado, puede haber cambio de esquema si Facundo Colidio aparece como titular en lugar de "Nacho" Fernández para conformar un 4-3-3 en ataque. De esta manera, los 11 serían: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Castaño o Quintero, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Maximiliano Salas, Fernández o Colidio y Sebastián Driussi.

El duelo entre el "Millonario" y el "Santo" sanjuanino tendrá lugar este domingo 31 de agosto desde las 19.15 horas en el Estadio Más Monumental en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura. El árbitro de este cotejo será Darío Herrera y la transmisión estará a cargo de TNT Sports, además de las plataformas D-GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

El fixture de River en el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Libertadores

  • Fecha 7 - Torneo Clausura - River Plate vs. San Martín de San Juan - domingo 31 de agosto a las 19.15 horas.
  • Fecha 8 - Torneo Clausura - Estudiantes de La Plata vs. River Plate - sábado 13 de septiembre a las 19 horas.
  • Octavos de final - ida - Copa Libertadores - River Plate vs. Palmeiras - miércoles 17 de septiembre a las 21.30 horas.
  • Fecha 9 - Torneo Clausura - Atlético Tucumán vs. River Plate - sábado 20 de septiembre a las 21.15 horas.
  • Octavos de final - vuelta - Copa Libertadores - Palmeiras vs. River Plate - miércoles 24 de septiembre a las 21.30 horas.
  • Fecha 10 - Torneo Clausura - River Plate vs. Deportivo Riestra - domingo 28 de septiembre a las 18 horas.
  • Cuartos de final - Copa Argentina - River Plate vs. Racing Club - con fecha y sede a definir.

FUENTE: El Destape

