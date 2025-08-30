Mal clima en San Juan: suspenden los partidos del fin de semana en la Liga Sanjuanina

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
La organización informó que, debido a las inclemencias meteorológicas, no se jugarán los encuentros de la Primera A y la Primera B programados para este fin de semana. Los de la A ya tienen nueva fecha: el martes 2 de septiembre.
El mal tiempo en la provincia obligó a la Liga Sanjuanina de Fútbol a suspender la actividad prevista para este fin de semana. Según se comunicó oficialmente, la medida afecta a los partidos de Primera A y Primera B, tanto en cuarta como en primera división, que estaban programados para los días sábado y domingo.
La decisión se tomó para resguardar la seguridad de futbolistas, árbitros y público ante las complicaciones que generan las condiciones climáticas adversas.
Sin embargo, no todo quedó en suspenso. La Liga ya informó la reprogramación de la fecha 8 del Torneo Clausura en la Primera A, que se disputará el próximo martes 2 de septiembre: la cuarta división jugará a las 14 horas y la primera división a las 16 horas.
En tanto, para los encuentros de la Primera B aún no se definió la nueva programación, que será comunicada en los próximos días.